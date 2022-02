Grædende veninde: Det giver ingen mening

Efterforskere undersøger fortsat omstændighederne, efter to mænd søndag morgen ifølge politiet sprang ud fra en altan i København Nordvest.

Den ene døde og den anden blev bragt på hospitalet. Begivenheden udspillede sig, da politiet rykkede ud til en lejlighed på Smedetoften, tilkaldt som følge af det, der blev betegnet som husspektakler.

Søndag eftermiddag arbejder kriminalteknikere fortsat på stedet i ejendommens gård, hvor de to styrtede ned.

I mens samles en gruppe mænd ved afspærringen og taler lavmælt sammen.

En anden, der lægger vejen forbi, er en veninde af den nu døde mand. Hun har kendt ham i en årrække, fordi de begge har tilhørt den samme store gruppe af venner.

Grædende står hun i vinterkulden på fortorvet, mens hun sætter ord på det, som fylder i vennekredsen.

- Ingen forstår det her. Det giver ingen mening, hvorfor han skulle hoppe ud fra altanen. Det er det,som vi alle sammen taler om, siger hun.

Den lille altan undersøges af en kriminaltekniker .Foto: Kenneth Meyer

Hun beskriver den 32-årige mand som en stor, bredskuldret og meget glad person med et højt energiniveau.

- Han har haft sine run-ins med politiet, men han er ikke bange for dem. Vi forstår ikke, hvis han skulle tage en beslutning om at flygte og så ved at hoppe ud fra en altan på 4. sal. Han elskede livet for meget.

- Vi har også talt om, der kunne have været noget i lejligheden, som kunne skabe problemer. Men så skulle han vel nok sørge for at slippe af med det.

Tårerne løber ned ad kinderne på den unge kvinde.

Hun fortæller, at den 32-årige, som har somalisk baggrund, var kommet til København fra Kolding for at slå sig ned i hovedstaden. Han havde fået et fuldtidsarbejde med bilvask. Han var så glad, siger hun.

Hun har ikke lyst til at få sit navn frem og nævner, at den nu afdøde havde forskellige vennegrupper.

Vellidt og venlig

Men hun ønsker at sige, at han var vellidt og behandlede folk ens.

- Om du var hjemløs, narkoman eller pusher på gaden eller datter af en rigmand, så var han venlig overfor alle.

Den afdøde opholdt sig i lejligheden på Smedetoften fra tid til anden, men er ikke indehaver af den.

Politiet har kun givet få oplysninger om sagen, da den undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som det skal ske, når personer dør eller kommer til skade i forbindelse med politiets arbejde.

