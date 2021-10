Græskar-massakren: Hærværksmænd grassat i Silkeborg

I Silkeborg er der natten til lørdag smadret græskar for tusindvis af kroner. Problemet går dog længere tilbage, siger café-ejer.

Hærværksmænd har natten til lørdag smadret hundredvis af græskar i Silkeborgs gader.

Det skriver Midtjyllands Avis mandag morgen.

Knuste flasker og hærværk i forbindelse med byens natteliv har dog længe været et problem for Silkeborgs lokale butikker, fortæller caféejer til Ekstra Bladet.

- Jeg er så rasende

Nina Fog, der ejer caféen Spisekammeret, blev mødt af det overraskende syn da hun skulle på arbejde lørdag morgen.

Tusindvis af græskarstumper var spredt ud over flere af byens gågader og kommunens folk var i gang med at rydde op.

- Vi var jo flere restauranter og butikker i gågaden, der havde sat græskarrene op torsdag efter lukketid, fortæller hun.

- Men lørdag morgen var alle 500 ødelagt. Jeg var rasende. Tænk, at folk ikke kan lade det være, fortsætter hun forarget.

De mange græskar havde en samlet værdi af 17.000 kroner.

Ifølge hende, har den lokale handelsforening i årevis forsøgt at få kommunen til at gøre noget ved hærværket i gaden, hvor der ofte flyder med blandt andet knuste flasker og pizzabakker, men det har indtil videre ikke hjulpet.

Det er hendes indtryk, at det klart hænger sammen med, at unge har festet på byens barer og diskoteker.

- Vi kunne godt bruge noget mere politi om natten, mener hun.

Kommunale medarbejdere arbejdede i flere timer lørdag for at rydde græskarrene op. Foto: Privat

Smadret op imod butiksvinduer

Bent Riber Nielsen, politikommisær ved Silkeborgs lokalpoliti, bekræfter forløbet overfor Ekstra Bladet, og at der er indløbet en politianmeldelse.

- I forbindelse med halloween, har der været udsmykket med de her græskar, som så er blevet smadret. Vi ved, at der er videoovervågning, der har fanget unge mænd, der har været i gang, men jeg har ikke selv set dem endnu, udtaler han.

På videoovervågningen kan man ifølge døgnrapporten se, at græskarrene blandt andet er ødelagt ved, at gerningsmændene har smadret dem op imod butiksruderne.

Bent Riber Nielsen fortæller, at der ganske rigtigt ofte bliver begået forskellige former for hærværk i weekenden, når Silkeborgs unge fester i midtbyen.

- Der er mange brud på ordensbekendtgørelsen, ja. Men vi er massivt til stede hver weekend med flere patruljer, fortæller han som svar på kritikken.

- Det er da klart eskaleret efter coronarestriktionerne er løftet. Det er som om, de har glemt, hvordan man opfører sig i byen, uddyber han.

Julen i fare

Nina Fog fortæller, at en Super Brugsen-butik i nærheden, har meldt ud, at de gerne vil sponsere nye græskar, så der igen kan se hyggeligt ud i Silkeborgs gader.

- Vi er selvfølgelig glade for tilbuddet, men spørgsmålet er, om vi har lyst til at bruge tiden på det, når alt bare bliver ødelagt.

Julepynten er hun nu også ved at overveje.

- Vi plejer at sætte forskelligt julepynt op, blandt andet store juletræer, men vi er faktisk ikke sikre på, at vi overhovedet gider i år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------