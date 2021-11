Gravede konens lig ned mens børnene sov

AARHUS: I Retten i Aarhus kører i dag en opsigtsvækkende sag, hvor den 52-årige Flemming Mogensen er tiltalt for at dræbe og partere sin kone og mor til parrets to børn, Freyja Egilsdottir.

Men det er ikke første gang, den 52-årige Flemming Mogensen har dræbt en kvinde.

For 25 år siden slog Flemming Mogensen sin tidligere samlever Kristina Hansen ihjel. Hun var mor til parrets dengang to-årige søn.

Flemming Mogensen meddeler selv i Retten i Aarhus, at han ønsker forvaring.

Var sammen med børnene i flere dage

I retten onsdag formiddag erkender Flemming Morgensen sig skyldig i drab og partering af Freyja Egilsdottir, som han blev gift med i 2013.

Han havde klokken 9 om morgenen den 29. januar i år kvalt Freyja Egilsdottir, hvorefter han havde trukket liget ud på badeværelset.

Cirka en time senere havde Flemming Mogensen fundet en sav på loftet, og parteret sin kone ude på badeværelset.

Han havde båret ligdelene op på loftet på nogle spånplader og lagt saven tilbage på plads.

Derefter gjorde Flemming Mogensen badeværelset rent, så børnene ikke skulle finde blod, når de kom hjem senere på eftermiddagen.

Freyja blev mindet af venner og familie efter drabet. Foto: Tobias Nicolai

Den ældste af drengene kom hjem klokken 15.

Om natten, når børnene sov, havde Flemming Mogensen gravet flere ligdele ned i haven.

Børnene havde i dagene efter spurgt efter deres mor, men Flemming Mogensen havde taget simkortet ud af sin kones mobil og skrevet, at hun blev forsinket og derfor ikke kom hjem. Han havde også aflyst aftaler med veninder.

Han fortæller i Retten, at han ønskede mere tid med børnene, inden drabet blev opdaget.

Senere meldte Flemming Mogensen selv sin kone savnet og blev anholdt kort efter.

Ikke sindssyg i gerningstidspunktet

Der er 2021 lavet en mentalundersøgelse af Flemming Mogensen.

Den fortæller, at Flemming Mogensen har haft fantasier om at slå Freyja Egilsdottir ihjel.

Den narcissistiske primitive personlighed har været en trigger, da hans kone ville forlade ham.

Flemming Mogensen havde håbet til det sidste, at Freyja Egilsdottir ville ombestemme sig.

Da Flemming Mogensens navn forsvandt på postkassen, og da Freyja Egilsdottir tog på ferie uden ham og angiveligt havde en anden mand, ville Flemming Mogensen forsøge at vinde kontrol over Freyja Egilsdottir og tage hævn.

Flemming Mogensen boede i dette hus i Beder, da han blev anholdt for sit andet drab. Foto: Ernst van Norde

I mentalundersøgelsen beskrives der, at kvinder i forhold med Flemming Mogensen, og som Flemming Mogensen føler sig knyttet til, er i fare for at blive udsat for det samme.

Alle andre mennesker vil formentlig ikke være i fare på nogen måde i forhold til Flemming Mogensen.

Konklusion i mentalundersøgelsen er, at Flemming Mogensen ikke er sindssyg, og heller ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket.

Flemming Mogensen forklarede selv i retten, at han ønsker hjælp eller en form for behandling. Det er derfor, at Flemming Mogensen ønsker en forvaringsdom.