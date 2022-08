Gravid indsat mistede ufødt barn: Betjente ville først på Starbucks

En gravid indsat i et amerikansk fængsel blev ignoreret af fængselsvagter i flere timer, efter at hendes vand var gået. Barnet overlevede ikke

Sandra Quinones var seks måneder henne i sin graviditet og bag tremmer i et fængsel i Orange County, Californien, da hendes vand pludselig gik en dag i marts 2016.

Hun vidste, at noget var galt og forsøgte i to timer at tilkalde hjælp, men ingen kom.

Først efter to timer dukkede fængselsbetjente op i hendes celle og indvilligede i at få Quinones på hospitalet. I stedet for at tilkalde en ambulance valgte de ansatte dog at køre hende af sted i en minivan - og på vejen dertil lagde de vejen forbi en Starbucks for at hente friske forsyninger.

Sandra Quinones endte med at miste sit ufødte barn og er netop blevet tilkendt erstatning på 480.000 dollars i et forlig indgået med Orange County. Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Lå blødende på bagsædet

Avisen er i besiddelse af retsdokumenter fra sagen. Her fremgår det, at Sandra Quinones lå blødende på bagsædet af bilen - og i fødsel - da betjentene stoppede for at købe kaffe.

Den dengang 28-årige Sandra Quinones afsonede en straf på 70 dages fængsel for at være i besiddelse af stoffer, skriver avisen The Guardian.

Efter løsladelsen er Quinones blevet diagnosticeret med 'svær og voldsom' posttraumatisk stressforstyrrelse (ptsd) og depression, hvilket har gjort hende ude af stand til at passe et arbejde.

Hun har siden da boet på gaden, skriver The New York Times.