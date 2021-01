Gravsted skændet af stort hul

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det var et ubehageligt syn, der mødte en borger på kirkegården ved Bregninge Kirke på Tåsinge lørdag eftermiddag.

Ukendte gerningsmænd havde gravet et stort hul på omkring halvanden gange to meter og en meter i dybden i et eksisterende gravsted, og borgeren kontaktede straks sognepræst Per Aas Christiensen.

Han kalder gravskændingen 'utilstedelig'.

- Man bliver da chokeret. Og vi er lidt uforstående over, hvad de har haft gang i. Men det er forhåbentlig det, vi kan finde ud af, siger sognepræsten.

Sognepræst håber, at der bliver kastet lys over, hvad der er sket. Foto: Bregninge Kirke

Politiet har iværksat en efterforskning.

- Det er jo ikke nogen farlig forbrydelse, men det er en ubehagelig forbrydelse og en respektløs handling, siger vagtchef Lars Tvede fra Fyns Politi.

Der er eksempler på gravskændinger i det kriminelle miljø, eksempelvis da Bandidos-rockeren 'Big Mac' med det borgerlige navn Poul Joachim Hansens grav på Græsted Kirkegård blev forsøgt gravet op.

Rocker-grav smadret: Bandidos håner vandaler

Det er der dog intet som helst, der tyder på her.

Politiet har været i kontakt med den afdødes familie for at se, om der kunne findes et motiv.

- Vi føler os ret overbeviste om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem personen og den gravskænding, der er sket, siger vagtchef Lars Tvede.

Der er tale om en ældre mand, der har levet et stille og roligt liv og er afgået ved døden i 2017. Hans gravsted ligger lidt afsides på kirkegården, så man har kunnet grave i relativ fred.

Politiet er overbevist om, at der ikke er tale om naturligt forekommende jordsammenfald, fordi kistegravstedet allerede er faldet sammen.

Det er formentlig sket mellem fredag omkring klokken 12 og lørdag klokken 16.

- Er der stjålet noget?

- Vi ved, at der ikke er noget at komme efter af værdier, siger vagtchef Lars Tvede.