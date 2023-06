Gravsteder udsat for voldsomt tyveri og hærværk

I disse dage er det åbenbart ekstra svært for de døde at finde fred på Fiskbæk Kirkegård, der ligger nær Viborg.

Natten til onsdag blev to gravsteder tømt og 'godt og grundigt ødelagt' af en gravrøver.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

13 kobberhegn blev stjålet fra gravstederne. Det er uvist om tyveknægten om havde et udestående med de afdøde, eller om personen blot manglede et nyt kobberhegn hjemme i haven.

Det lader dog til at være gået op for tyven undervejs, at 13 kobberhegn ikke lige er til at transportere. Onsdag morgen, hvor tyveriet blev opdaget, blev en anden opdagelse nemlig også gjort.

I et andet hjørne af kirkegården blev alle 13 hegn fundet. Thomas Hald fra lokalpolitiet fortæller til Viborg Stifts Folkeblad, at de var 'pakket og klar til afhentning.'

Måske havde tyveknægten håbet på at kunne svinge forbi senere på dagen og hente tyvekosterne.