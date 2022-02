Gribende ord: Derfor var kisten blå

Hun lå i en blåmalet kiste, prydet af ordene 'Himlen kysser Jorden'.

Blomster var placeret i tre rækker hele vejen ned ad domkirkens gulv, og salmerne 'Som solskin over mark og hav' og 'Du som har tændt millioner af stjerner' fulgte Britt Kaiser Palmgren på vej.

Enkelte solstråler faldt ind ad vinduet, da familie, venner, bekendte og kolleger fredag eftermiddag sagde farvel i domkirken i Aarhus.

Den 50-årige Britt Kaiser Palmgren blev i januar stukket med flere knivstik på græsset i en nabos have i Ebeltoft, hvor hun boede, og erklæret død, da ambulance og læge nåede frem. Hendes mand er fængslet i sagen.

Britt Kaiser Palmgrens mor Birthe ses her ved datterens kiste. Foto: Ekstra Bladet

Farverig og udslået hår

I præsten Heidi Bisgaards prædiken i domkirken lød det blandt andet med kærlig adresse til Britt Palmgrens tre børn:

- I er stolte af jeres mor. Alt det hun var. Og kunne. Alt det, hun har gjort. At hun var fotomodel, da hun var ung og rejste rundt i hele verden. Paris, New York. At hun var sådan en, man lagde mærke til. Hun var farverig, rød læbestift og udslået hår. Hun var sin egen. Hun var smuk. Hun kunne handle. Få ting op at stå. Derfor skulle hendes kiste heller ikke bare være hvid. Den skulle være farverig. Blå som himlen og hendes øjne. Og med et rødt hjerte for hendes store hjerte og jeres kærlighed til hende.

'Hun var så smuk'

Den afdødes mor, Birthe, sad helt oppe ved siden af kisten med Britt Palmgrens børn og tørrede tårer fra øjnene med en serviet.

Hun har mistet sit eneste barn. Og til moderen lød det blandt andet fra præsten:

- Vi begynder den dag, da Britt Kaiser Palmgren kom til verden og blev lagt i sin mors favn. Selvom det skete en mørk novemberdag, så var det som solskin over mark og hav. Hun var så smuk. Klare blå øjne. Og du mærkede i din datter viljen til livet, til kærlighed og fællesskab.

Da kisten blev båret ud, var det til orgeltoner af ’Om lidt bliver her stille’. Der blev lagt røde roser på den blå kiste. Da rustvognen kørte væk, brød solen igen frem for en stund, mens bilen blev fulgt af en kortege af biler fra Palmgren Erhvervsrengøring. Det firma, som hun drev og var så afholdt i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En kendt tolk slog tidligere på året sin kone ihjel på et asylcenter i Sønderjylland. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app