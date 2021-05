Groft hærværk: Beboere fik mulig allergisk reaktion

En mand og en kvinde blev søndag kørt til behandling på hospitalet efter et groft hærværk mod deres have på Morbærvænget i Frederikssund.

Det oplyser Nordsjællands Politi i weekendens døgnrapport.

Hærværket havde fundet sted mellem klokken 23 lørdag og klokken 07 søndag, hvor potteplanter, blomster og buske var blevet knækket og ødelagt.

Derudover var et valnøddetræ blevet brækket over, og postkassen var revet op og smidt i haven, mens der også var smidt et større antal søm i haven, skriver politiet.

Da husets beboere - en 56-årig mand og en 49-årig kvinde - var i færd med at kigge på skaderne, fik de begge allergiske reaktioner. De fik derfor mistanke om, at de havde rørt noget giftigt, hvorfor de blev kørt på hospitalet.

Efterfølgende har Center for Biosikring og Bioberedskab taget prøvet fra stedet for at fastslå årsagen til de allergiske reaktioner hos de to beboere.