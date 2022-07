Groft hærværk: Har du set disse mænd?

Politiet efterlyser tre mænd, der er mistænkt for at have begået groft hærværk

Tilbage i maj blev et veterantog udsat for groft hærværk i form af blandt andet graffiti på Græsted Station, hvor det holdt stille natten over.

Politiet deler nu videoovervågning for at finde frem til de tre mistænkte.

Videoen er ikke fra selve episoden, men er altså af de tre mænd, som politiet formoder står bag.

Politiet skriver i deres efterlysning, at man har forsøgt at finde frem til de tre unge mænd på andre måder, men at det ikke er lykkedes at identificere dem.

Derfor beder man nu offentligheden om hjælp.

De tre mænd beskrives som:

A: mand, dansk af udseende, 20-25 år, 170-180 cm, almindelig af bygning. Iført grå jakke over grå hættetrøje af mærket ”Sniff” og grå jeans.

B: mand, dansk af udseende, 20-25 år, 180-185 cm, spinkel af bygning, mørkt hår til skuldrene. Iført lys kasket, grå/blå jakke af mærket ”NorthFace” og sorte bukser.

C: mand, dansk af udseende, 20-25 år, 170-175 cm, almindelig af bygning, kort/karseklippet hår. Iført solskygge/kasket, sort jakke med hætte og sorte bukser.

Hvis du har kendskab til nogen af de tre mænd, kan du kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114 eller mail njs@politi.dk