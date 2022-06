Groft overfald på indsat

To indsatte i Enner Mark Fængsel overfaldt og tæskede en tredje indsat

To indsatte overfaldt og udøvede grov vold mod en anden indsat torsdag morgen 2. juni.

Det bekræfter en pressemedarbejder fra Sydøstjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Det voldsomme overfald fandt sted i det topmoderne og lukkede Enner Mark Fængsel, som er et af Danmarks mest sikre fængsler.

Ifølge Ekstra Bladets kilder blev der brugt våben under overfaldet, men det er ikke noget, som politiet vil bekræfte.

Politiet kan dog bekræfte overfor Ekstra Bladet, at der har været en kvalificeret voldssag i Enner Mark Fængsel om morgenen 2. juni.

Politiet ønsker ikke at fortælle, om de tre indsatte har forbindelser til bandemiljøet, og mener ikke, at der er tale om et drabsforsøg.

Kriminalforsorgen kan også bekræfte overfaldet, men ønsker heller ikke at udtale sig yderligere.

- Overfaldet bliver nu efterforsket af politiet, og først når overfaldet er blevet undersøgt, kan vi sige mere om sagen, udtaler pressekonsulent i Kriminalforsorgen Sabrina Ejstrup Vig.