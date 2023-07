Groft røveri: Hvem er disse mænd?

Hvem er disse mænd? Ved du noget om dem og deres færden?

Københavns Politi anmoder igen om hjælp fra vidner, som kan have oplysninger, der kan føre frem til to mænd, som torsdag ved middagstid begik et meget voldsomt røveri mod en juvelerforretning i Store Kongensgade i Indre By i København.

- Det er meget voldsomt, det der er foregået, siger Jesper Schroll, central efterforskningsleder i Københavns Politi.

Politiet anmoder fortsat om hjælp fra offentligheden om et meget voldsomt røveri mod juvelerforretning i København

De to gerningsmænd optrådte meget kalkuleret og koldblodigt, lyder det fra politiet.

Og fremstod som ganske almindelige turister i hovedstaden.

I forbindelse med røveriet mod juvelerforretningen i Store Kongensgade forlod de to endnu ukendte gerningsmænd stedet omkring klokken 12.30 og gik til fods mod metrostationen ved Marmorkirken.

Herfra tog de metroen videre til Enghave Plads på Vesterbro, hvor de stod af.

Røveriet mod juvelerforretningen 'Kære Ven' skete torsdag lige omkring middagstid. Politiet var hurtigt fremme ved stedet, men røverne slap væk via metroen ved Marmorkirken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Annonce:

De to mænd beskrives begge i alderen cirka 40 år.

Den ene er kraftig af bygning og muligvis skaldet. Han var ved flugten iført en sort kasket, rød polo-shirt, grå bukser og sandaler.

På ryggen havde han en blå-sort rygsæk af mærket Nike. Han talte engelsk.

Den anden beskrives som almindelig til muskuløs af bygning. Han var iført en lys stråhat, solbriller, en langærmet blå trøje og blå shorts.

På fødderne havde han blå sneakers med hvide snørebånd.

Også han bar en mørkeblå eller sort rygsæk af mærket Nike. Han medbragte ligeledes en paraply.

Henvendelser kan ske til 1-1-4.