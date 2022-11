Grotesk sag ryster skole: Nøgen 6-årig låst inde

En seksårig pige er angiveligt blevet udsat for et seksuelt overgreb på Nørre Boulevard Skolen i Holstebro af to drenge fra klassetrinnet over hende

Torsdag 3. november klokken 13.36 blev Pernille Svane ringet op af en afdelingsleder på Nørre Boulevard Skolen i Holstebro og fik i telefonen et kort oprids af en hændelse, hendes seksårige datter Victoria havde været udsat for i spisefrikvarteret.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer

Datteren blev af to drenge trukket med ind og låst inde i et klasseværelse, hvorefter de siger, at hun skal tage sit tøj af, stille sig op ad væggen og holde sig for øjnene. Victoria gjorde det, drengene bad om.

Victoria blev bedt om at lægge sig ned. Den ene dreng tog sit tøj af og lagde sig ovenpå hende. Her skete der berøring af kønsdele, skriver mediet.

Annonce:

Tvinger sig adgang

Miseren stopper, fordi to andre børn havde set, at Victoria er 'taget til fange og kan ikke komme ud'. Drengene forsøgte at holde døren, men en lærer tvang sig adgang til lokalet, hvor Victoria stod i underbukser og var ved at tage sit tøj på.

Det er, hvad moderen til Victoria, Pernille Svane, har sat sammen af brudstykker fra, hvad skolens afdelingsleder og en fungerende teamleder i familiesektionen læste op for hende fra den skriftlige underretning, skolen har indgivet.

Pernille Svane er dog slet ikke tilfreds med, hvordan skolen har håndteret sagen.

- Det er ikke en besked, jeg ønsker at få på en telefon, og da slet ikke to-tre timer efter, at det har fundet sted. Min datter blev efter overgrebet bare sendt over i sfo'en, hvor de to drenge, der var involveret, også går, siger Pernille Svane til Dagbladet Holstebro Struer.

Senere på dagen anmeldte forældrene selv sagen til Midt- og Vestjyllands Politi, der har givet sagen videre til de sociale myndigheder.

Annonce:

Skoleleder Petter Hatting siger, at de har forsøgt efter bedste evne at håndtere sagen rigtigt. Men i bagklogskabens klare lys erkender han, at det havde været bedre at række ud til forældrene lige efter - og igen i weekenden.

Ifølge Peter Hatting har de to drenge fået en 'time out' og har ikke været i skole siden. Hvor lang tid den såkaldte 'time out' varer, er endnu uvist.