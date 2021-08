Grov fejl på slagteri

Hos Danish Crown erkender man fejlen.

Til Ekstra Bladet forklarer pressechef Jens Hansen:

- Det beror på en menneskelig fejl, der selvfølgelig ikke må ske. Men der, hvor der er mennesker, sker der også fejl, hvilket er tilfældet her.

- Medarbejderne ved, hvor vigtigt det er, at det her ikke sker. Derfor er der også blev tildelt en skriftlig advarsel, siger han.

- Normalt får man en bøde på 20.000 kroner i sådan sag. I får en på 70.000. Hvad tænker du om det?

- For os handler det om, at det her er sket. Der er kun én vej for os: at betale bøden. I stedet for at bestride størrelsen på en bøde, bruger vi vores kræfter på at forbedre processen.

- Jeg kan forstå, at bøden er blevet så stort, da det jo er sket før. Hvad skal der til for, at det ikke sker igen?

- Det eneste, vi kan gøre, er, at vi kontinuerligt er i kontakt med vores medarbejdere og sikrer os, at det ikke sker igen.