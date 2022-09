Grufuldt trippeldrab ryster danskerparadis

En 18-årig mand og to 18-årige kvinder blev natten til tirsdag lokal tid fundet myrdet i græsset ved en vej i Khao Phanom-distriktet i Thailand.

Det skriver Bangkok Post.

Ved første øjekast lignede det, at de tre gymnasieelever havde været involveret i en trafikulykke, men manden blev fundet skudt i hovedet og kvinderne skudt i ryggen. Samtidig var der blevet sat ild til deres motorcykel.

Stor anholdelses-aktion

Politiet har igennem tips og henvendelser fundet frem til, at en en BMW var involveret i episoden. Det førte dem til en mekaniker-forretning i samme distrikt.

Her udspillede der sig en større aktion, hvor politiet omringede forretningen tidligt tirsdag morgen lokal tid. De bad den 42-årige ejer af forretningen om at komme ud og snakke med dem, men ingen svarede. Derfor bad politiet mandens forældre om hjælp.

En time senere åbnede ejeren af forretningen døren, men da politiet forsøge at anholde ham, flygtede han ud af en bagdør med en pistol i hånden.

Da han så sin far stå sammen med politiet, smed han pistolen og lod sig anholde. I forretningen fandt de ganske rigtigt BMW'en parkeret indenfor med forruden komplet smadret i førersiden.

Der blev også fundet et haglgevær i bygningen og masser af patronhylstre på gulvet.

Indrømmer over for politiet

Den 42-årige mand fortalte efterfølgende til politiet, at han var kørt fra sin kones hus mod sin mekaniker-forretning påvirket af metamfetamin.

På vejen var han involveret i en ulykke med de tre studerende på motorcykel, og han gik efterfølgende ud af bilen og indrømmede at affyre fire skud mod de tre unge mennesker. Han afviste over for politiet, at han kendte dem.

Den 42-årige afviste også, at han havde sat ild til motorcyklen, men forklarede at der var gået ild i den i forbindelse med ulykken.

