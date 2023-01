Grum sag: 88-årig idømt fængsel for overgreb på børnebørn og oldebarn

En særdeles grum sag er blevet afgjort i det østjyske.

Her er en 88-årig mand blevet idømt tre års ubetinget fængsel for blufærdighedskrænkelse og seksuelle overgreb mod sine egne børnebørn og et oldebarn.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik i efteråret 2020 en anmeldelse om, at en dengang 13-årig pige nogle måneder forinden var blevet udsat for blufærdighedskrænkelse af sin oldefar. Han havde befølt hende flere gange uden på tøjet, da hun besøgte ham i en lille by syd for Aarhus.

Overgreb

Året efter, og inden sagen var kommet for retten, anmeldte mandens to børnebørn så flere seksuelle overgreb.

De skulle være sket i 1990'erne, mens de begge var under 12 år gamle.

Sagerne blev efterforsket og indgik i den samlede tiltale mod den 88-årige mand.

Ingen af de to, der i dag er voksne kvinder, er forældre til det forurettede oldebarn, oplyser politiet.

Sådan lød dommen

Det er Retten i Aarhus, der har fældet dom i sagen.

Her blev han dømt for blufærdighedskrænkelse mod oldebarnet og adskillige overgreb og blufærdighedskrænkelserne på børnebørnene.

Det seneste overgreb skulle være sket i 1998.

'Retten fandt de forurettedes forklaringer meget troværdige, og den 88-årige blev stort set dømt efter anklageskriftet. Det er ikke usædvanligt, at retten tildeler en mildere straf, hvis den tiltalte har en høj alder, men her var der tale om en så grov sag, at retten alligevel tildelte ham flere års ubetinget fængselsstraf, siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy i pressemeddelelsen.

Ud over de tre års fængsel blev den 88-årige idømt et såkaldt besøgsforbud, der betyder, at han ikke må have børn på besøg i sit hjem.



Den 88-årige nægtede sig skyldig. Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.