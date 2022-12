Grum sag: Flextrafik-chauffør tiltalt

En 59-årig mand skal tirsdag på anklagebænken for blufærdighedskrænkelse af en mentalt retarderet kvinde

Tirsdag starter en uhyggelig sag ved Retten på Frederiksberg.

En 59-årig mand er tiltalt for blufærdighedskrænkelse og overtrædelse af straffelovens paragraf om udnyttelse af en persons sindssygdom eller mentale retardering for at skaffe sig samleje med den pågældende.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Skete på bosted

Den 59-årige mand udnyttede ifølge anklageskriftet en mentalt retarderet kvinde på flere forskellige tidspunkter i forbindelse med sit arbejde som hendes flextrafik-chauffør.

Tilbage i 10. november 2020 låste den nu tiltalte mand sig om aftenen ind på kvindens værelse på et bosted i København. Her tog han efterfølgende tøjet af og fremviste sin penis, hvorefter han forsøgte at skaffe sig samleje med kvinden, både vaginalt og analt - men hans forsøg mislykkedes.

I perioden fra 6. oktober 2020 til den omtalte aften i november 2020 skulle den 59-årige også have ført sine fingre ind i kvindes underliv og endetarmsåbning, ligesom han kyssede hende, suttede hendes læber, befølte hendes bryster samt suttede på hendes brystvorter.

Derudover pressede han hendes hænder ned til sin penis og fastholdte dem der, for at hun skulle røre ved den.

En lignende episode skulle også have fundet sted mellem den 59-årige mand og det kvindelige offer på bostedet i 2019.

Ekstra Bladet følger sagen.

