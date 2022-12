Gruppe aflurede koder på biblioteker og får lange straffe

Dommen i den hidtil største sag, når det gælder misbrug af NemID-oplysninger, er fredag blevet stadfæstet af Vestre Landsret.

Det oplyser anklagemyndigheden.

De hårdeste straffe får brødrene Nuur Warsame og Liban Warsame Ulusow, der idømmes henholdsvis otte og seks års fængsel. De har haft ledende roller i det store svindelnummer.

Desuden er fire andre dømt i ankesagen. I alt er der i ankesagen idømt 32 års fængsel. Tre andre blev også dømt i byretten, men deres domme blev ikke anket.

Samlet set er der ifølge anklagemyndigheden blevet svindlet - eller forsøgt svindlet - for 47 millioner kroner. Det er gået ud over 174 borgere landet over.

Mændene installerede såkaldte keyloggere på computere på omkring 30 biblioteker over hele landet. Det gjorde det muligt at aflure biblioteksgæsters brugernavne og koder til NemID.

Det gjorde gruppen i stand til at følge med i, hvornår koderne var opbrugt, og NemID ville sende nye nøglekort.

Herefter holdt gruppen øje med borgernes postkasser og stjal de nye nøglekort.

På den måde kunne gruppen skaffe sig adgang til ofrenes konti, som blev misbrugt til økonomisk kriminalitet i form af pengeoverførsler, køb af varer, kontanthævninger, salg af aktier og optagelse af lån.

Der blev i flere tilfælde også brugt såkaldte muldyr, som lagde konto til, så svindlen kunne gennemføres.

Svindlen foregik i perioden fra oktober 2018 og frem til juni 2020.

De fire andre i ankesagen har fået mellem tre års fængsel og fem og et halvt års fængsel.

Den 25-årige Khadar Barow og 24-årige Mohamed Ahmed Ali fik begge fem år og seks måneders fængsel, mens 21-årige Anders Meldgaard blev idømt fire års fængsel. En fjerde mand på 22 år fik tre års fængsel.

Specialanklager Jørn Thostrup fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet udtaler, at svindlen undergraver tilliden til systemerne.

- NemID, der nu er afløst af MitID, er en del af den for samfundet helt afgørende infrastruktur, og derfor har det skærpende betydning, når nogen begår kriminalitet gennem disse log-in til netbanker og offentlige systemer.

- Det medvirker til at undergrave den tillid, som vi danskere har til, at systemet virker, og det har haft store økonomiske og personlige konsekvenser for ofrene, siger han i en pressemeddelelse.