Grusom tiltale om overgreb: 12-årig var bange før afrejse

Den ældste af to Odense-søskende, hvis far er tiltalt for at mishandle og frihedsberøve dem, udtrykte frygt for ’muslimsk genopdragelse’ allerede før rejse til Afrika

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): Allerede flere uger før, en nu 44-årig mand med somalisk baggrund tog to af sine børn med på ’sommerferie’ i Kenya og Somalia, havde den ældste af børnene – en 12-årig pige – over for en lærer på sin skole ved Odense udtrykt frygt for, at det ikke var sommerferie men i virkeligheden muslimsk genopdragelse, der var målet med rejsen.

Pigen, som er retarderet med en IQ på 62, udtrykte frygt for, at hendes far ville tvinge hende til ægteskab med en fremmed mand, og at faderen ville kræve, hun skulle gå i skole i Kenya for at ’blive en ordentlig muslim’.

Og, ikke mindst, at hun og hendes lillebror måske aldrig mere ville komme hjem til Danmark igen.

Far til otte børn

Det kom i går frem i et nævningeting ved Retten i Odense, hvor anklager Maria Blomsterberg i det første retsmøde af 13 tog hul på afhøringen af den nu 44-årige tiltalte, som har dansk statsborgerskab.

Manden er far til otte børn. Seks af dem har han sammen med sin nu tidligere kone i Odense-bydelen Vollsmose.

Og det var to af disse - datteren på 12 år og en søn på ni - som han 23. juni 2017 rejste sammen med mod Nairobi i Kenya på et fly fra København.

Her ventede der ifølge ham en seks uger lang badeferie, idet flybilletterne var med returrejse 10. august.

De to børn på ni og 12 år fra Vollsmose (foto) fik at vide af deres far, at de bare skulle på sommerferie. Men først fire et halvt år senere blev de bragt hjem til Danmark i kraft af et samarbejde mellem de danske myndigheder og børnenes biologiske mor. Foto: Tim K. Jensen

Men det varede længe, inden børnene kom tilbage til Danmark. Meget længe. Nærmere bestemt fire et halvt år.

Og det skete ikke på den tiltaltes men på de danske myndigheders og børnenes biologiske mors foranledning.

Underretning fra skolen

Et par måneder før afrejsen var der lavet bekymrings-underretninger på pigen fra hendes skole til Odense Kommune.

Men det lykkedes kun at få holdt et enkelt møde med den nu tiltalte far, fordi han gang på gang aflyste i sidste øjeblik med forskellige forklaringer.

Anklageskriftet mod den 44-årige mand er et langt rædselskabinet af uhyrligheder. Han nægter samtlige 14 forhold.

Tiltalen lyder blandt andet på seksuelle overgreb begået i Afrika af fremmede mænd mod den 12-årige pige, ligesom pigen gennem cirka et år under det lange ufrivillige ophold i Kenya og Somalia blev tvunget ind i et ægteskabslignende forhold med en cirka 30 år gammel mand.

Omskåret af farmor

Desuden indeholder anklageskriftet omskæring af pigen udført af hendes egen farmor sammen med andre kvinder i en landsby i Somalia.

Samt forsøg på at tvinge hende til at indgå ægteskab med en mand på 75 år. Dette lykkedes ikke, fordi hun gjorde voldsom modstand.

Den 44-årige tiltalte mand kom til Danmark fra Somalia i år 2000. Han her siden fået tildelt dansk statsborgerskab. Han nægter sig skyldig i tiltalen mod sig. Privatfoto

Både hun og lillebroren blev ifølge anklageskriftet i perioder dagligt udsat for mishandling i form af bl.a. pisk med en ledning, et bælte, et bræt, en gren eller en kost.

Afstraffelsen blev udført af dels faderen selv, dels skiftende koranlærere, pigens farmor samt tiltaltes nye unge hustru i Kenya.

Ladt i stikken

Manden, som i Odense og Randers har arbejdet som erhvervschauffør gennem en årrække, rejste selv tilbage til Danmark efter få måneder.

Mens de to børn mod deres vilje blev efterladt frihedsberøvet i først Kenya og siden Somalia helt frem til december 2021, hvor det endelig lykkedes myndighederne at få dem bragt hjem.

Nævningesagen fortsætter torsdag. Der ventes dom i slutningen af april.

