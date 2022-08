Grusom ulykke: Kvinde falder ud af vindue fra 2. sal

En kvinde er faldet ud af et vindue i sin lejlighed på 2. sal i Hillerødgade i København.

Det oplyser Københavns Politi til TV 2 Lorry.

- Vi får anmeldelsen klokken 18.08 og kører derud og kan konstatere, at det er ganske rigtigt, at hun er faldet ud af vinduet. Kvinden er kommet til skade i et sådant omfang, at hun bliver kørt til Rigshospitalet, siger vagtchef Jesper Frandsen til mediet.

Politiet mener, at der er tale om en ulykke, og derfor er ingen mistænkt for at have gjort noget kriminelt.

Kvinden var nemlig alene i lejligheden, da ulykken fandt sted.

Et øjenvidne har fortalt, at kvinden sad i vinduet og pludselig mistede balancen.

Der er endnu ikke nogen oplysninger om kvindens tilstand.