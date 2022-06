Grusom ulykke under gaderæs: 21-årig dræbt

Armen var revet af, og der var voldsomme skader på hele kroppen. Flere øjenvidner græd, og ambulancefolkene forsøgte med al deres magt at udøve førstehjælp, men den 21-årige mand var død på stedet.

Sådan lød anklagerens beskrivelse af det forfærdelige uheld, der en sommeraften den 20. juni 2021 førte til en ung mands tragiske død.

En 19-årig har siddet varetægtsfængslet i sagen og er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. I dag afgav han forklaring i retten.

Umuligt at undvige

Tilhørerrækken var fyldt med venner og familie til både offer og tiltalte. Flere græd, da anklageskriftet blev læst op.

Den tiltalte forklarede, at han på ulykkesaftenen havde set fodboldkamp hos en bekendt med fire af sine venner. Efterfølgende skulle tiltalte hjem og lejede derfor en bil.

På vejen blev han, ifølge ham selv, overhalet af to biler, der kørte hasarderet kapløb.

Ifølge den 19-årige tiltalte kørte de to biler slalom på kørebanen. Ved et fodgængerfelt på Borups Allé lavede en af bilerne en undvigelsesmanøvre for at undvige det 21 årige-offer.

Den tiltalte kørte bagved og nåede ikke at undvige.

- Jeg ser ham i et splitsekund, men når ikke at dreje, forklarede han.

Politiet ankom til gerningsstedet cirka 01:30. Foto: Kenneth Meyer.

Hasarderet kapløb

Efter anklagerens opfattelse tog den 19-årige mand dog del i det hasarderede kapløb med de to andre biler, inden han påkørte den 21-årige mand.

Bilen, som den 19-årige kørte i, var lejet gennem appen Share Now. Kørselsforløbet, der er klarlagt af en bilinspektør har også vist, at bilen havde en hastighed på mellem 126 og 145 kilometer i timen på Bispeengbuen, inden det 21-årige offer blev ramt med 100 kilometer i timen i krydset mellem Borups Allé og Mågevej.

Tung fod

Den tiltalte erkender at have kørt for stærkt, men benægter hensynsløs kørsel ved at have kørt kapløb, og han nægter sig samtidig skyldig i uagtsomt manddrab.

- Jeg skulle bare hjem, det var sent og jeg havde lige snakket med min mor, så det skulle gå lidt hurtigt. Jeg kørte efter forholdene, men når der ikke var trafik, havde jeg en lidt tungere fod, forklarede tiltalte.

Forsvareren lagde i retten også vægt på, at den tiltalte ikke ville have kunnet undvige offeret, selvom han havde kørt efter reglerne. Samtidig bemærkede han, at offeret havde en promille på 1,8 på dødstidspunktet.

Foto: Kenneth Meyer.

Sikker på kapløb

Der var flere vidner, som afgav forklaring på retssagens første dag. Hos dem var der ingen tvivl om, at der havde været et bilkapløb, hvor den tiltaltes Share Now-bil var involveret.

Der var dog en smule tvivl blandt vidnerne, om der havde været to eller tre biler på grund af mørket og bilernes meget høje fart.

Et af vidnerne havde også en opfattelse af, at den 19-åriges bil deltog i ræset, men at bilen blev presset ud i siden af vejen, da uheldet skete.

Blomster og kort på ulykesstedet dagen efter den 21-årige på tragisk vis mistede livet. Foto: Linda Johansen

Han er en god dreng

Den tiltaltes familie var dybt berørt og ønskede at vise deres dybeste medfølelse for offerets familie.

- Vi sørger med offerets familie. Vi er så kede af det på deres vegne, lød det fra et familiemedlem.

De fortalte samtidigt, at den tiltalte havde haft en lys fremtid og aldrig havde lavet noget kriminelt. Han var samtidigt god i skolen, skulle være student samme sommer og havde allerede fået en praktikplads.

Offerets familie ønskede ikke at give en kommentar.

Anklageren ønsker tiltalte udvist, og retten er rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklager kræver minimum fire års fængsel.

Der er afsat yderligere tre retsdage i sagen.