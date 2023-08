Grusom voldtægt: Landsretten skærper dom mod forretningsmand

Han ankede til frifindelse, men i stedet måtte han forlade landsretten med en hårdere straf.

Forretningsmanden Marc Lauge Christensen, der i dag hedder Østergaard til efternavn, har torsdag fået skærpet sin straf med tre måneder ekstra.

Dermed er den samlede straf for en særdeles grov voldtægt over syv timer på Stay Hotel på Bryggen i København nu tre år og ni måneders fængsel.

Det skriver JydskeVestkysten.

'Tilfredse'

Manden, der kommer fra Esbjerg og ejer tøjmærket Marc Lauge Jeans med sin far og bror, har gennem hele sagen nægtet sig skyldig. Derfor ankede han også byrettens dom i januar til frifindelse, alternativt strafnedsættelse.

Men det samme gjorde anklagemyndigheden, der i stedet gik efter strafskærpelse. Og det var netop, hvad det endte med.

Annonce:

- Vi er tilfredse med resultatet. Vores påstand var netop skærpelse, og at han skulle dømmes i sagens forhold fem om trusler. Så vi er meget tilfredse, siger anklager Sufian Akram til JydskeVestkysten.

Kokain og urin

Voldtægten, som forretningsmanden er dømt for, fandt sted 15. maj sidste år.

Her tvang han en 34-årig kvinde til blandt andet at sluge urin og sniffe kokain gennem en sammenrullet pengeseddel, mens han slog og spyttede på hende, hvilket Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Ifølge hans egen forklaring havde han på forhånd aftalt med kvinden, at de skulle dyrke hård, grænseløs sex sammen og indgå i en såkaldt voldtægtsleg.

Men den forklaring fandt retten ikke troværdig, lød det i byretten i januar. Derudover lagde retten også vægt på den skærpende omstændighed, at han allerede har en dom for voldtægt tilbage fra 2012.

Kvinden har ikke benægtet, at de havde lavet en aftale om at dyrke voldsom sex. Men det udviklede sig til et voldsomt overgreb, hvor hun fik overtrådt de aftalte grænsen og flere gange sagde fra.

Dette fandt retten også bevist hovedsagelig gennem videoer, som Marc Lauge Christensen selv havde optaget af kvinden under samlejet. Videoerne kom ligesom kvindens forklaring frem under lukkede døre, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.