Grusomme drab på mødre og børn: Erstatning på 11 mia. kroner

Et mexicansk kartel er blevet dømt til at betale enormt milliardbeløb i erstatning for drabene

Vi advarer om voldsomme billeder i artiklen.

Tre mødre og seks børn blev på yderst brutal vis dræbt af Juarez-kartellet i Mexico i november 2019.

Nu har en føderal domstol i North Dakota bestemt, at kartellet skal betale 1,5 milliarder dollars eller godt og vel 11 milliarder kroner til familierne.

Det skriver New York Post.

Drabene skete som gengældelse for familiernes offentlige kritik og protester imod kartellet.

Kartelmedlemmer affyrede hundredvis af skud ind i de køretøjer, som de dræbte befandt sig i og satte derefter ild til dem.

En ulykkeligt billede af en barnestol med blod. Foto: Christian Chavez/Ritzau Scanpix

Erstatning tredobles

Familiemedlemmerne til ofrene lagde efterfølgende sag an mod gerningsmændende. De overlevende familiemedlemmer er to enkemænd.

- Vi gik ind i en amerikansk retssal i North Dakota for at søge en vis anerkendelse af og retfærdighed for det traume, som vores familie blev påført, og vi modtog det, sagde David Langford, et af ofrenes enkemænd.

Erstatningen vil automatisk blive tredoblet til 4,6 milliarder dollars grundet den føderale amerikanske antiterrorlov - det svarer til omkring 34 milliarder kroner.

Det var i Sonora bjergene i Mexico nær grænsen til USA, at familien blev dræbt. Foto: Marco Ugarte/Ritzau Scanpix

Den amerikanske regering kan indfryse kartellets aktiver, men det er dog uvist, om det amerikanske finansministerium har nogen kartelaktiver.

Desuden reagerede kartellet ikke på indkaldelsen, og de havde heller ikke repræsentation ved retssagen.