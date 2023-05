Grusomt fund på sportsplads: Nu indrømmer moren

31-årige Kristie Haas har tilstået at have dræbt sin datter og spredt de jordiske rester på en lokal softballbane

Det vakte gru, da en hundelufter i september 2019 fandt de jordiske rester af et barn på en softball-bane i byen Smyrna i Delaware, USA.

Pigen mentes at have været død i flere uger, før liget blev opdaget, og ud fra fundet blev der lavet en rekonstruktion.

Her viste billederne, hvordan hun muligvis så ud før sin død.

Billederne blev delt vidt og bredt af politiet i Smyrna, og den afdøde pige viste sig at være treårige Emma Grace Cole, der sammen med sin familie boede tæt på softballbanen. Et år senere blev hendes mor og stedfar anholdt i sagen, og torsdag tilstod moren, 31-årige Kristie Haas, forbrydelsen.

Det skriver AP.

Tortur eller mishandling

Haas erklærede sig skyldig i 'drab ved misbrug eller omsorgssvigt, usømmelig omgang med lig og for i tre tilfælde at have bragt et barns ve og vel i fare'.

Emma havde tre mindre søskende, som anklagemyndigheden og Kristie Haas' forsvarer er uenige om, hvordan Haas fortsat skal have lov til at have kontakt til.

Ifølge myndighederne har Kristie Haas sammen med sin mand Brandon Haas nægtet Emma mad og lægehjælp og udsat hende for 'tortur eller mishandling'.

Myndighederne mener også, at de udsatte både Emma og hendes søskende for 'overdreven tvangsmotion' og 'upassende fysisk disciplinering'.

'Afskyeligt'

'Hvad denne tiltalte gjorde mod sin egen datter var afskyeligt, og i denne uge bringer vi en kompleks og rystende sag til retfærdig ende,' lød det fra statsadvokat Kethy Jennings i forbindelse med, at Haas erklærede sig skyldig.

'Denne dom giver ikke blot vished om sagens udfald og en lang straf - den sikrer, at Emmas unge søskende, som ellers ville have været forpligtet til at vidne under retssagen, ikke vil blive retraumatiseret ved at skulle genopleve terroren fra Emmas sidste dage,' fortsatte hun.

Retssagen mod Emma Grace Coles stedfar Brandom Haas begynder efter planen 10. juli. Hvis han findes skyldig i alle anklager, kan det koste ham mere end 40 års fængsel.