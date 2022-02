Grusomt overfald kostede Tobias livet: Fire mænd skal stå til ansvar

Tobias Jødal fra Horsens blev kun 20 år. Han blev udsat for et usædvanlig brutalt overfald af fire mænd, som tævede ham til dyb bevidstløshed. De tiltalte risikerer op til 10 års fængsel

Efter seks svære døgn måtte familien til 20-årige Tobias Jødal fra Horsens tage deres sværeste beslutning nogensinde:

At der skulle slukkes for den respirator, der indtil da havde holdt ham kunstigt i live.

Knap en uge forinden, 11. maj 2021, blev han udsat for et usædvanlig brutalt overfald af fire mænd, som fra i dag og fem retsdage frem sidder på anklagebænken i et nævningeting ved Retten i Horsens.

De fire - to 22-årige, en 25-årig og en 30-årig, alle fra Vejle-området - er tiltalt for vold med døden til følge, efter at de ved 16.15-tiden den skæbnesvangre dag på en adresse i Sølvgade i Horsens først overfaldt og angreb Tobias Jødal med peberspray, tævede ham til dyb bevidstløshed, smed ham ind i bagagerummet på den BMW X5, de var ankommet i, og her overhældte hans ansigt med Red Bull.

Det, på trods af at han havde store vejrtrækningsproblemer.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Kørte galt og stak af

Hvorefter de i høj fart kørte gennem Horsens by med den 25-årige tiltalte bag rattet. Og forulykkede på Nørretorv i hjertet af byen, da den store sorte BMW ramte en sten.

De fire mænd steg ud af bilen og flygtede fra stedet til fods. Og lod deres sagesløse offer ligge i bagagerummet.

Derfor er de også tiltalt for at overlade en livsfarligt nødlidende til sig selv.

Det lykkedes i første omgang politi og redningsfolk at genoplive Tobias Jødal, efter at han havde fået blandt andet hjertestop under det ekstremt voldsomme overfald.

Men de svære skader efterlod ham klinisk død. Og efter seks lange døgn i dyb koma på Skejby Sygehus måtte Tobias Jødals familie tage den svære beslutning at slukke for respiratoren.

Massiv sikkerhed i retten

Da de fire tiltalte mænd kort efter klokken ni onsdag blev ført ind i den store nævningeretssal i domhuset i Horsens, var det under store sikkerhedsforanstaltninger.

Og det vil det formentlig være under hele afviklingen af sagen.

Massivt tilstedeværelse af både uniformeret og civilt klædte politibetjente og mindst en håndfuld betjente fra Kriminalforsorgen er til stede i og uden for retssalen.

Den ene af de fire tiltalte, den 25-årige mand, blev ført ind i håndjern fikseret stramt på ryggen.

Overværet af de mange tilhørere, som optager hver eneste stol bagest i lokalet.

Varetægtsfængslet i måneder

Alle fire tiltalte har siddet varetægtsfængslet, siden de blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør.

Samtlige nægter sig skyldige i de alvorligste anklagepunkter i sagen.

Tre af de fire erkender, at de har efterladt Tobias Jødal uden at yde ham den hjælp, han åbenlyst havde brug for.

Ekstra Bladet følger nævningesagen fra Retten i Horsens...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets podcast 'Bag Drabet'

Bag Drabet: Tandlægens fatale trekantsdrama [2:2]