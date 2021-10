Gudfar drabsdømt: - Han kastede os for ulvene

Derfor blev han frikendt

Selvom retten har frikendt den 46-årige for drab, fremgår det også af skyldkendelsen, at retten ikke tror på alt, hvad han siger.

I begrundelsen for frikendelsen fremgår det, at retten ægger vægt på, at hans forklaring i vidt omfang støttes af politiets efterforskning og vidneforklaringer i sagen.

Men i modstrid med den 46-åriges forklaring, mener retten, at han var en del af konflikten mellem Eddie Karl-Johan Christensen og den 53-årige på drabsaftenen, fordi han havde talt med den 53-årige om, at Eddies hund var et problem, og hvad der skulle gøres ved det.

Men uanset dette så mener retten ikke, at der i øvrigt er tilstrækkelig grund til at tilsidesætte hans forklaring, der går på, at 53-årige Johan Reistad var ophidset, at der var et skænderi mellem offeret og ham over, at han fyldte en vanddunk i køkkenet, og at Johan Reistad sagde, at han ville skyde Eddies hund, hvis han ikke fik den i snor.

Retten lægger til grund, at den 46-årige gik ud til Eddie Karl-Johan Christensen og forsøgte at få tingene til at falde til ro.

Og at det var her, den 53-årige kom gående bag den 46-årige og i en afstand af omkring en meter fra Eddie skød ham med en revolver.

'Retten lægger til grund, at Eddie Karl-Johan Christensen ikke umiddelbart afgik ved døden som følge af det ene eller de to skud, at han og (den 53-årige, red.) tog fat i hinanden og begyndte at brydes, og at (den 46-årige, red.) i chok og panik forlod stedet, fremgår det af skyldkendelsen, hvor det videre fremgår, at retten lægger til grund, at den 53-årige herefter først kom tilbage til den 46-årige, og derefter vendte tilbage til Eddie og skød ham med yderligere to skud.

Retten mener også, at den 46-årige først hjalp den 53-årige med at lægge Eddie på bålstedet, da den 53-årige blev aggressiv.

Og selvom han efterfølgende hjalp den 53-årige med at slette sporene efter drabet, fjerne sten fra bålstedet, lede efter projektiler og dække skudhuller i campingvognen, brænde sit tøj og efterfølgende flytte ind i den 53-åriges lejlighed på havnen i Frederikshavn med sin familie flere dage efter, mener retten ikke, at det er tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte hans forklaring, som de dog kalder 'påfaldende og bemærkelsesværdig'.

Alt i alt mener retten, at det at skyde Eddie Karl-Johan Christensen er en 'så abnorm og ekstrem handling', at der ikke er grundlag for at tro, at den 46-årige anså det som overvejende sandsynligt, at det ville ske, selvom den 53-årige havde truet med at skyde hans hund.

Tværtimod mener retten, at han forsøgte at nedtrappe situationen.

Den 46-årige er foruden usømmelig omgang med lig også dømt for besiddelse af en pistol, som den 53-årig overdrog til ham.