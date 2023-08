Guldbarrer og Rolex konfiskeret: Hash-baron tilstod alt

På billedet kan man se en ung mand, der kigger ind i kameraet iklædt solbriller og en farverig t-shirt, der strammer om de svulmende overarme. I baggrunden tårner et palmetræ og strandkulissen er som taget ud af et rejsemagasin.

Billedet er et af de mange han igennem årene har lagt op på sociale medier, som har dokumenteret et liv på første klasse med penge og materialle goder i overflod.

Og hvor manges liv måske snyder lidt på vægten på sociale medier, så tyder noget på, at det netop er et jetsetliv, den 34-årige Rasmus Kristensen har levet.

Indtil nu.

Fredag den 11. august tilstod han at have været hashbagmand og stået bag en lang række hashhandler i 2020 og 2021.

Han tilstod 12 af de 15 forhold, han var sigtet for, fortæller sagens anklager Andreas Emil Christensen til Ekstra Bladet.

Dommeren kvitterede med syv års fængsel, så nu går der lidt før den unge hashbaron igen kan sætte sin fod på en hvid sandstrand. Og profilerne på de sociale medier er lukket ned.

I hjemmet blev der fundet seks guldbarrer til en værdi af 170.000 kroner. Jens Dresling/Polfoto

Ure for millioner

Sagen begyndte at rulle, da han blev anholdt i januar og sigtet for at have ageret hashbagmand en lang række gange i år 2020 og 2021 via krypterede Encrochat og Sky ECC-telefoner.

Da hans nyrenoverede villa i Humlebæk blev ransaget fandt betjentene mere end en 1,3 million kroner i kontanter - i forskellige valutaer - euro, dollars og marokkanske dirhams. Guldbarrer med en værdi på 170.000 og en harddisk, der gemte på kryptovaluta som bitcoins til en værdi af mere end 300.000.

Og så var han i besiddelse af en urkollektion til en værdi af omkring 2,6 millioner fordelt på otte armbåndsure af mærker som Rolex og Patek Phillipe.

Udover en designerstol og flere droner, var han også i besiddelse af en Harley Davidson motorcykel til knap en kvart million - en interesse han har tilfælles med sin far, der ifølge Ekstra blades oplysninger er et mangeårigt medlem af rockerklubben Hells Angels.

Selv har han ingen tatoveringer og trods sin muskuløse statur - muligvis hjulpet til af de mange dopingmidler, der blev fundet i hans hjem til eget brug - ikke et typisk rockerudseende.

Ifølge Ekstra Bladets research har han nære venner i det københavnske rigmands- og jetsetmiljø og på papiret har han selv været direktør for flere firmaer i byggebranchen.

Men regnskaberne har ikke umiddelbart en økonomisk volumen, der harmonerer med de mange kostbare værdier i hjemmet.

Samlet set kunne politiet beslaglægge værdier for 5 omkring millioner kroner. Men nu er det hele i statens hænder. Det blev også afgjort fredag.

Urer for 2,5 millioner er konfiskeret fra den 34-årige.

Prada, Balls, Hermes

Hash-handlerne foregik eksempelvis ved, at han som bagmand arrangerede og organiserede hashen, der havde navne som 'Prada, Balls og Hermes' og som blev sendt til Danmark fra Holland eller Spanien.

Og så sendte han en kurer afsted for at mødes med en anden kurer et sted i Storkøbenhavn - hvor de udvekslede enten penge eller hash. Nogen gange flere hundrede kilo.

Ifølge B.T. der var til stede under retsmødet forklarede han selv, at han aldrig havde haft hashen mellem sine egne hænder, men blot set billeder - og det hele foregik via kryterede SkyECC eller Encro-telefoner.

Altsammen indrømmede han under det korte retsmøde, hvor dommeren med de syv års fængsel endte med at lægge sig mellem hans forsvarer Peter Sechers påstand om omtrent fem års fængsel, hvorimod Andreas Emil Christensen mente, at Rasmus Kristensen skulle bruge de næste otte et halvt år bag tremmer.

Europæiske politimyndigheder knækkede i 2020 den krypterede beskedtjeneste EncroChat, som har været benyttet af organiserede kriminelle i hele Europa. Foto: Europol

Fældet af kryptobeskeder: Solgte 'sikre' telefoner i årevis

Ifølge Ekstra bladets oplysninger har han igennem omtrent otte år i selv forhandlet krypterede telefoner til folk fra den danske underverden, med løfter om at de kunne kommunikere uden at myndighederne kunne kigge med.

Telefoner der blev strippet for GPS og kamera og i stedet fik installeret en krypteret beskedtjeneste.

Og ligesom kriminelle fra store dele af verden fremstod teknologien så troværdig, at danske kriminelle frit talte om alt fra narkosalg til drab.

Det startede med de tidligste generationer af krypterede telefoner, kaldet PCP, inden det de seneste år blev de mere avancerede SkyECC og Encro-telefoner, som Rasmus Kristensen altså selv benyttede til at stå bag omfattende hash-smugling.

Men hovmod stod for fald og omkring 2020 og 2021 fik belgiske og franske efterforskere held til at bryde krypteringen.

Og det har over de seneste år kastet stribevis af domme af sig internationalt og i Danmark, hvor Sky- og Encrochat-samtaler har været tunge beviser.

Et faktum, der ifølge kilder med indsigt i miljøet har gjort ham upopulær i det kriminelle miljø - og nu også sætter ham selv bag tremmer.