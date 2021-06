Guldsmed bag svindel for fire millioner kroner

En 69-årig guldsmed skal overnatte to år på Hotel Gitterly i en sag om forsikringssvindel for op til fire millioner kroner

Groft bedrageri, falsk anmeldelse og forsikringssvindel.

Det er anklagepunkterne i en speget sag, hvor en 69-årig guldsmed i ledtog med 15 medgerningsmænd er blevet kendt skyldig. Han skal nu ind og ruske tremmer de næste to år.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

To forsikringsselskaber fik mistanke om organiseret forsikringsbedrageri, da flere kunder uafhængig af hinanden havde anmeldt indbrud, hvor der i flere tilfælde var stjålet guld og smykker for op imod 300.000 kroner.

Fællesnævneren for anmeldelserne var, at kunderne havde fremsendt håndskrevne kvitteringer på guld og guldsmykker købt hos én bestemt guldsmed i Brabrand.

15 medgerningsmand

Under politiets kortlægning af sagen fandt de frem til 15 personer, der i en periode på godt et halvt år havde anmeldt indbrud, hvor der skulle være stjålet guld købt hos den pågældende guldsmed.

13 af de 15 personer havde ændret i deres forsikring i perioden op til de anmeldte indbrud. Sidenhen er alle blevet sigtet for forsikringsbedrageri, forsøg på forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse.

- Det har været en omfattende og langvarig efterforskning, fordi man har efterforsket målrettet mod et større persongalleri, siger anklager Jacob Gents.

Guldsmeden trak i trådene

Som efterforskningen skred frem var det politiets formodning, at den 69-årige guldsmed fungerede som dukkefører.

Han havde lavet fiktive kvitteringer for køb af guld til næsten fire millioner kroner.

Derudover havde han medvirket til at lave falske indbrudsanmeldelser til politiet med henblik på, at de medsigtede skulle få udbetalt erstatning fra forsikringsselskaberne for de guldsmykker, der angiveligt var stjålet ved indbruddene.

- Jeg er meget tilfreds med, at det via et solidt stykke efterforskningsarbejde er lykkedes politi og anklagemyndighed at optrævle sagen og få guldsmeden dømt, fordi de her sager ofte er vanskelige at følge til dørs, siger Jacob Gents.

Guldsmeden blev dømt for medvirken til forsikringsbedrageri og forsøg på medvirken til forsikringsbedrageri for omkring fire millioner kroner. Derudover faldt hammeren for falsk anmeldelse og medvirken hertil.

Han blev også dømt for to butikstyverier. Guldsmeden udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.