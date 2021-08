Guldsmed røvet med machete: 'Nej, nej, ikke igen'

To mørkklædte mænd maskeret med styrthjelme trængte mandag eftermiddag ind i smykkebutikken Min Guldsmed i Nærum, smadrede en smykkemontre og stak af med rovet.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Sekstende gang

Episoden skete mandag eftermiddag, og smykkebutikkens ejer, Finn Mogensen, fortæller Ekstra Bladet, at han, hans kone og en assistent befandt sig i smykkebutikkens baglokale, da hans kone så røverne på overvågningskameraet.

- Hun udbrød 'nej, nej, ikke igen,' da hun så røverne, fortæller Finn Mogensen og lyder opgivende.

Han beretter, at det er 16. gang, at parret oplever, at der sker indbrud og røveri mod en smykkebutik, de ejer.

Økse og machete

Denne gang var røverne bevæbnet med en økse, der blev brugt til at smadre en smykkemontre og tage indholdet.

Ifølge Finn Mogensen slap røverne dog kun afsted med prøveringe, inden de hurtigt tog flugten, idet Finn Mogensen kom ud fra baglokalet.

Han råbte højt, at der var et røveri, hvilket fik en nabo til at forsøge at forfølge røverne, der stak af på knallert.

Ifølge Finn Mogensen viftede en af røverne med en machete-lignende genstand, da naboen kom tæt på, og han opgav forfølgelsen.

Knallerten blev efterfølgende forladt i området.

Finn Mogensen var i januar 2019 også udsat for et røveri, hvor en af røverne var bevæbnet med pistol. Privatfoto

Sprøjtet med peberspray

Finn Mogensen var blandt andet i 2019 udsat for et voldsomt røveri, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Her blev han sprøjtet i hovedet med peberspray flere gange, og gerningsmændene var bevæbnet med både hammer og pistol under røveriet, hvor de slap afsted med værdifulde smykker.