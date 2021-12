Guvernør benåder: Forkorter straf med 100 år

Lastbilchauffør fik 110 års fængsel for en ulykke, der kostede fire mennesker livet. Nu har guvernøren benådet ham i sagen, hvor selv dommeren ville have givet en mildere straf

- Jeg vil sige, at hvis jeg havde haft muligheden, havde dette ikke være min dom. Sådan sagde en amerikansk dommer tidligere i december, da han idømte den 26-årige lastbilchauffør Rogel Aguilera-Mederos 110 års fængsel for hans involvering i en ulykke i 2019, der kostede fire mennesker livet.

Nu er han blevet benådet af guvernøren i Colorado, Jared Polis. Aguilere-Mederos straf bliver forkortet med 100 år, så han nu kun skal afsone 10 års fængsel for ulykken.

Det skriver Denver Post.

Bremserne fejlede

26-årige Aguilera-Mederos sad bag rattet i en lastbil, der transporterede tømmer, da bremserne på lastbilen fejlede, da han var på vej ned ad en bakke. Foran ham var opstået en kø på grund af et ulykke længere fremme, og det blev starten på en voldsom ulykke, hvor fire mennesker mistede livet.

På grund af reglerne om minimumsstraf i Colorado har den 26-årige lastbilschauffør skullet stå til ansvar for hver enkelt skade enkeltvis, og samlet set har det altså betydet en straf på 110 års fængsel, på trods af at der 'kun' var tale om bremser, der fejlede.

- Jeg ikke en morder. Jeg er ikke en drabsmand. Når jeg kigger på anklagepunkterne, taler vi om en morder, som ikke er mig. Jeg har aldrig tænkt på at skade nogen i hele mit liv, sagde Aguilera-Moderos i forbindelse med domsafsigelsen.

Ikke uden skyld

Dommen fik flere organisationer til at påpege manglerne i det amerikanske retssystem.

Organistationen League of United Latin American Citizens kaldte dommen for en 'voldsom juridisk uretfærdighed'. De sendte et brev til guvernøren i Colorado med en anmodning om benådning.

Det har guvernør Jared Polis efterkommet.

'Du blev idømt 110 års fængsel, i praksis mere end en livstidsdom, for en tragisk, men uforsætlig hændelse. Selvom du ikke er uden skyld, så er din dom ude af proportioner sammenlignet med mange andre i vores retssystem, der har begået forsætlig, overlagt og voldelige forbrydelser,' skrev guvernøren i et brev