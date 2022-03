Gymnasieelev dræber to ansatte med økse i Malmø

Mandag aften blev to kvindelige ansatte på et svensk gymnasium dræbt med økse og kniv i Malmø.

Det oplyser det svenske politi på deres hjemmeside.

En 18-årig mandlig elev ringede selv til politiet klokken 17.12.

- Jeg sidder på tredje sal. Jeg har lagt mine våben, og jeg har myrdet to personer, sagde eleven til politiet.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Kort efter opkaldet stormede politiet skolen og anholdt eleven, der overgav sig frivilligt.

Der var omkring 50 elever på skolen mandag aften, da angrebet fandt sted.

Elever flygtede fra skolen i panik, mens andre gemte sig i klasseværelser.

De to kvinder blev kørt væk med ambulance, men overlevede ikke.

- Det er med stor sorg, at vi kan konstatere, at to personer mistede livet ved denne frygtelige begivenhed, og vores tanker går til deres pårørende og venner, siger Petra Stenkula, leder af Malmøs Politikreds, i en pressemeddelelse.

Opførte sig underligt:

Anholdelsen er foregået udramatisk, og eleven erkendte selv handlingen.

- Der er vidneudsagn fra lærere på skolen, der fortæller, at han havde opført sig meget mærkeligt hele vinteren, og at de var bange for, at der skulle ske noget, siger en kilde en til Aftonbladet.

Politiet har afspærret en bolig i en lille by i Skåne, der formodes at være gerningsmandens hjem.

Den 18-årige elevs motiv er stadig ukendt.

Politiet i Sverige holder pressemøde om angrebet tirsdag klokken 9:30.

Opdateres ...