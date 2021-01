Gymnasieelev fængslet efter ny voldtægtslov

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Vi skulle ikke længere end ti minutter ind i 2021, før de danske domstole skulle forholde sig til en ny og meget omtalt bestemmelse i straffeloven.

Det er den bestemmelse, som adskillige politikere har jublet over, og populært kaldes den samtykkebaserede voldtægtslov.

Og allerede første gang, bestemmelsen blev taget i brug, blev en ung mand sendt bag tremmer.

Han er 18 år gammel, kommer fra en ressourcestærk familie i Nordsjælland og bød ikke ligefrem begyndelsen på det nye år velkommen med begejstring, da han lørdag formiddag stod foran en dommer.

Den høje, mørkhårede teenager nægter sig skyldig.

Mens sigtelsen blev læst op, rystede han flere gange stilfærdigt på hovedet.

Forsøg på samleje uden samtykke

Efter anklagemyndighedens opfattelse har den unge mand overtrådt straffelovens paragraf 216, stk. 1, jf. paragraf 21 om forsøg på voldtægt ved 1. januar 2021 i tidsrummet mellem cirka klokken 00.10 og 01.00 at have forsøgt samleje med en ung kvinde uden hendes samtykke.

Begge var gæster til en privat fest i Hørsholm nord for København nytårsaften.

Ifølge kvindens forklaring kom den nu sigtede på et tidspunkt ind på badeværelset, hvor hun befandt sig. Kvinden var efter eget udsagn meget beruset.

På badeværelset trak den unge mand ifølge kvinden nu hendes trusser ned og holdt hende fast op af vasken og tvang hendes ben fra hinanden. Selvom kvinden efter eget udsagn flere gange skal have sagt, at den unge mand skulle stoppe, og hun ikke havde lyst, forsøgte han ifølge sigtelsen flere gange med erigeret lem at trænge op i hendes vagina.

Sigtede opgav ifølge politiet sit forehavende, da der blev banket på badeværelsesdøren.

Først klokken 19.32 i går bankede to betjente på døren til drengens hjem og bad ham følge med. Han var synligt mærket af situationen, da han lørdag formiddag blev gelejdet ud af en civile politibil, hvor mor, far og storebror ventede ved bagindgangen til Retten i Helsingør.

Hans far spurgte høfligt politibetjentene, om han måtte hilse på sin søn og gik hen og gav den store dreng et klem.

Kunne ikke sove

Den sigtede blev befriet for håndjernene og hilste herefter på både sin beskikkede forsvarer Esben Skjernov og anklager Christina Grue.

Forsvareren spurgte, om han havde sovet nogenlunde i arresten.

- Jeg har ikke rigtig kunnet sove. Tankerne kørte rundt i hovedet på mig, svarede den unge mand, som var iklædt sorte Adidas-joggingbukser med de karakteristiske hvide striber, hvide sneakers og en beige hættetrøje med skrift foran og på højre ærme.

Indtil han trådte ind i retssalen, var en del af ansigtet dækket af et blåt engangsmundbind.

Da han tog det af, stod alvoren malet i et blegt ansigt.

Via sin advokat meddelte han, at han gerne ville udtale sig i retten. Før forhøret begyndte, begærede anklageren dog dørlukning, ligesom forsvareren bad om et navneforbud på sin klient.

Skolestart udskudt

Ekstra Bladets udsendte protesterede mod dørlukningen, men forgæves.

Af hensyn til efterforskningen og den forestående afhøring af en række vidner, der blandt andet deltog i nytårsfesten, blev såvel presse som den sigtedes familie venligt vist ud af dommer Henrik Johnsen.

Dommeren nedlagde også navneforbud, og det er derfor forbudt at beskrive detaljer, der kan identificere den sigtede.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger står det dog klart, at den sigtedes udlægning af, hvad der foregik den skæbnesvangre nytårsnat, er markant forskellig fra, hvad den lidt ældre kvinde har fortalt politiet.

Den unge mand skulle mandag have genoptaget sin skolegang i gymnasiet efter juleferien. I stedet er han foreløbig varetægtsfængslet i 14 dage.

- Dommeren imødekom min begæring og fandt, at der er begrundet mistanke ud fra det sagsmateriale, jeg har fremlagt, siger Christina Grue til Ekstra Bladet.