Gymnasieelev idømt fængsel for voldtægtsforsøg

Om omkring to måneder skulle en 19-årig mand fra Nordsjælland efter planen sætte punktum for tre år i gymnasiet med en studenterhue. Onsdag blev han idømt halvandet års fængsel for at have forsøgt at voldtage en godt et år ældre kvinde nytårsaften.

Manden er blevet dømt efter anklageskriftet, ifølge hvilket han kort efter midnat 1. januar 2021 på en adresse i Hørsholm forsøgte ’at skaffe sig samleje med’ en den 20-årige, ’der var meget beruset og ikke havde samtykket heri’.

Det skete på et toilet, hvor manden ifølge tiltalen ’låste døren, pressede hende ind mod en håndvask, fastholdt hende og forsøgte at sprede hendes ben, samtidig med, at han forsøgte at presse sin penis ind i hendes skede, selvom hun klemte sine ben sammen og bad ham lade være’.

Den nye voldtægtslov

På grund af tidspunktet for voldtægtsforsøget blev manden i første omgang sigtet og siden tiltalt efter den nye voldtægtsbestemmelse, som giver adgang til at dømme for voldtægt, hvis det kan bevises, at der ikke var samtykke til samlejet.

I denne sag var der intet samleje, da manden ifølge tiltalen ’opgav sit forehavende, da andre personer bankede på døren og fik den låst op’.

Den 19-årige har siden anholdelsen 1. januar nægtet sig skyldig og fastholdt, at kvinden trak ham med ind på badeværelset, hvor de begyndte at kysse, hvorefter hun selv signalerede, at hun ville dyrke sex. Manden var efter eget udsagn dog for fuld til at kunne gennemføre samlejet.

Ifølge anklager ved Nordsjællands Politi Margit Wegge har den nye voldtægtsbestemmelse, der populært kaldes den samtykkebaserede voldtægtslov, ikke haft afgørende betydning for dommen.

- Min vurdering er, at retten har lagt til grund, at der var tale om tvang og fastholdelse, som også kunne have ført til domfældelse, før den nye voldtægtsbestemmelse trådte i kraft. Det er stadig ligeså strafbart, som det altid har været, at forgribe sig på andre ved tvang.

Voldsomt kede af det

Margit Wegge havde krævet den unge mand straffet med to års fængsel. Hun begærede ham også varetægtsfængslet frem til afsoning eller en eventuel ankesag, som den dømte overvejer.

Retten afviste imidlertid at varetægtsfængsle manden.

- Der er også mulighed for, at Statsadvokaten vil anke, siger Margit Wegge, der betegner sagen som ’dybt dybt ulykkelig’.

- Der er ingen tvivl om, at det er noget, der har rigtig store omkostninger og virkelig har påvirket de implicerede parter.

Den dømtes forsvarsadvokat Esben Skjernov ønsker i skrivende stund ikke at kommentere retssagens detaljer, men siger blot:

- Vi er frustrerede og voldsomt kede af det.

Der blev ført mere end ti vidner under retssagen.