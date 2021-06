Gymnasieelever sigtet: Forfalskede coronapas

Elever har erkendt at have forfalsket deres testsvar, så de kunne møde til undervisning

Seks studerende ved et gymnasium i Aarhus er blevet sigtet for at have forfalsket deres coronapas for at kunne møde til undervisning.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gymnasiet henvendte sig i sidste uge til politiet, fordi en medarbejder havde opdaget et mistænkeligt coronatestsvar, som en af skolens elever havde sendt ind.

Medarbejderen havde bemærket, at der var nogle detaljer ved testsvaret, der så anderledes ud. Det fik gymnasiet til at gennemgå alle testsvar, og her fandt de frem til i alt fem forfalskede coronapas.

Risikerer dobbeltstraf

Der er tale om to kvinder og tre mænd i alderen 16 til 18 år, som under en samtale på skolen alle erkendte at have forfalsket deres testsvar.

Sagen blev herefter overgivet til politiet, der har sigtet eleverne for dokumentfalsk. I denne uge blev endnu en af gymnasiets elever, en 17-årig kvinde, sigtet for at have forfalsket sit coronapas, oplyser politiet.

- Det er rigtig dumt at forfalske sit coronapas, for det kan få langvarige konsekvenser for en ung gymnasieelev. Ud over den straf, man bliver idømt i retten, kan det også give en plet på straffeattesten, som kan få betydning for de unges uddannelses- og jobmuligheder, udtaler politiinspektør René Raffo i pressemeddelelsen.

Straffen for denne type dokumentfalsk vil typisk være mellem 20 og 40 dages betinget fængsel. Men fordi der er tale om en straffelovsovertrædelse, der har relation til coronapandemien, kan straffen potentielt forhøjes til det dobbelte.

Det skyldes den meget omdiskuterede paragraf 81d i straffeloven.