HA-rocker sigtet i stor narkosag

To mænd er sigtet for organiseret handel med hård narkotika

To mænd er blevet anholdt og sigtet for organiseret handel med store mængder hård narkotika. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 41-årig mand fra Horsens og en 37-årig mand fra Jyllinge, og det fremgår af pressemeddelelsen, at den 41-årige mand er tilknyttet en rockergruppering.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om et fuldgyldigt medlem af rockerklubben Hells Angels.

Politiet har ransaget på flere adresser i Jylland og på Sjælland i forbindelse med anholdelserne.

De to mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens i morgen klokken 10.

- Vi er tilfredse med dagens anholdelser, der viser, at vi igen har bremset personer, der står bag organiseret distribution af hård narkotika til Danmark, siger politiinspektør i NSK Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Hells Angels er i vælten for tiden, efter det kom frem, at det er NSKs vurdering i et såkaldt konfliktnotat, at rockerklubben er i konflikt med den forbudte bande LTF, og at det har udmøntet sig i flere voldelige hændelser, hvor der er anvendt våben.

Konflktnotatet blev lavet dagen efter, at en 30-årig Hells Angels-rocker blev skudt og dræbt i Pusher Street på Christiania.

Mandag oprettede Københavns Politi visitationszoner to forskellige visitationszoner. I baggrunden for den beslutning fremgår det, at Københavns Politi vurderer, at grupperingerne opholder sig i zonerne, hvor de planlægger og udfører bevæbnet vagtvirksomhed, ligesom det er politiets vurdering, at der er stor sandsynlighed for, at yderligere voldelige angreb vil finde sted i zonerne.