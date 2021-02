Håber aldrig at se det igen

Mindst seks personer har mistet livet, og 65 er kommet til skade i en massekollision mellem mere end 130 biler på en isglat motorvej i delstaten Texas.

Det oplyser lokalt politi ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det vi så i dag, er noget, har vi aldrig set før, og vi beder til gud om, at vi aldrig kommer til at se det igen. Vores hjerter, tanker og bønner går ud til alle, der er blevet påvirket af den her tragiske begivenhed, siger politichef Neil Noakes

Artiklen fortsætter under billedet ...

Både biler, lastbiler og varevogne var involveret i den store kollision. Foto: Nbc5/Reuters

Ulykken fandt sted torsdag morgen omkring klokken seks lokal tid på en travl del af en motorvej i nærheden af byen Fort Worth.

Brandvæsnet i Fort Worth oplyser, at ulykken blev forårsaget af isglatte veje, efter en vinterstorm torsdag bragte sne, slud og isslag med sig i dele af USA.

65 på hospitalet

Mindst 65 personer måtte behandles på sygehuset efter ulykken. 36 af dem blev sendt med ambulance til hospitalet, og tre af dem havde alvorlige skader.

Det oplyser talsperson Matt Zavadsky for ambulancetjenesten MedStar ifølge AP.

På billeder fra stedet kan man se, hvordan både biler, lastbiler, og varevogne har været involveret i ulykken.

- Flere personer sad fast i deres biler og måtte hjælpes ud med brug af hydraulisk redningsudstyr, siger Jim Davis, der er chef for brandvæsnet i Fort Worth ifølge AP.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Over 130 biler var involveret i ulykken, der kostede seks mennesker livet. Foto: Yffy Yossifor/Ritzau Scanpix

Gigaulykke i USA: Fem døde og flere fanget

Mange hospitalsansatte

Ulykken skete på et tidspunkt, hvor mange sundheds- og redningsarbejdere var på vej til og fra arbejde. Så mange af de involverede i ulykken var hospitalspersonale, ligesom flere politibetjente også var involveret.

- En stor del af ofrene havde kittler med hospitals-ID på. I nogle sager kendte vores folk de personer, siger Matt Zavadsky ifølge AP.

Chefen for politiet i Fort Worth, Neil Noakes, oplyser, at tre af hans betjente var involveret i ulykken.

Andet steds i Texas var omkring 26 biler også involveret i en større ulykke nær byen Austin torsdag morgen. Her måtte fem personer efterfølgende bringes på hospitalet, skriver AP.

Også her blev ulykken forårsaget af isglatte veje.