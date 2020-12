Håndgranat-angreb: Bandidos-mand vil løslades

En 31-årig mand med tilknytning til rockerklubben Bandidos nægter sig skyldig i at have været den ene af to mænd, som 3. oktober kastede to håndgranater ind i et hus

En 31-årig mand med Bandidos-tilknytning forlanger at blive løsladt, når anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag ved Retten i Holbæk forsøger at få forlænget varetægtsfængslingen af ham og to andre, der alle er sigtet for drabsforsøg.

Det fortæller anklager Rune Rydik til Ekstra Bladet.

Politiet sigter den 31-årige for at være den ene af to mænd, som 3. oktober tidligt om morgenen kastede to håndgranater ind i et hus i landsbyen Mullerup på Vestsjælland. Her lå en 46-årig mand og sov på en sofa i stuen.

Manden har ligesom de to øvrige varetægtsfængslede - et 37-årigt fuldgyldigt medlem af Bandidos og en 38-årig med tilknytning - hele tiden nægtet sig skyldig.

- To af dem er frivilligt gået med til at få forlænget varetægtsfængslingen, men den tredje vil løslades, siger Rune Rydik.

Dyne blæste væk

Da håndgranaterne klokken 05.50 detonerede, blev bygningen raseret. Vinduerne splintredes, mandens dyne blev blæst flere meter væk, ting væltede, og en mur flyttede sig. Den 46-årige fik blødende skrammer på fødderne og måtte en tur på sygehuset for at få fjernet små fragmenter og splinter.

Mandens 33-årige kæreste befandt sig et andet sted i huset og slap mirakuløst uden skrammer.

Det er politiets opfattelse, at den 31-årige og den 37-årige var de to, der kørte til huset i Mullerup og kastede håndgranaterne. Bilen, som de kørte i, havde de imidlertid lånt af den 38-årige, som derfor også er blevet sigtet for medvirken.

Få minutter efter angrebet tog den 33-årige kvindelige beboer i huset dette foto af sofaen, som hendes 46-årige mand sov i. Privatfoto

Den 46-årige vidnede en måned før episoden imod et 33-årigt Bandidos-medlem, som fik tre et halvt års fængsel for et groft økseoverfald mod den 46-årige. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor antydet, at hævn kan være et motiv.

- Det er en hypotese, som helt klart indgår i efterforskningen, sagde efterforskningsleder Lars Krogsgaard før grundlovsforhøret 9. oktober.

Offer anholdt

Sagen er ekstra pikant, fordi politiet i haven ud for huset fandt to kraftige automatvåben. Den 46-årige og dennes samlever blev derfor anholdt og forlangt varetægtsfængslet.

Den 46-årige erkendte under grundlovsforhøret ulovlig besiddelse af to rifler og står til flere års fængsel i tilfælde af, at han bliver dømt. Hvad han har forklaret om årsagen til, at han gemte skydevåben i huset er ikke kendt for offentligheden, da dørene blev lukket under grundlovsforhøret.

Til gengæld mente dommeren ikke, at den 33-årige samlever burde varetægtsfængsles.

