Håndgranat-sag starter: Bandidos-rockere tiltalt for drabsforsøg

To rockere tiltalt for et brutalt drabsforsøg med håndgranater, tager torsdag plads på anklagebænken ved Retten i Holbæk

Et kærestepar overlevede ifølge anklageren et drabsforsøg, da to håndgranater en tidlig morgen i oktober 2020, raserede deres hjem i den lille by Mullerup på Sjælland.

Torsdag begynder retssagen, hvor et nævningeting ved Retten i Holbæk skal afgøre, om de tiltalte i sagen - en 38-årige fuldgyldig Bandidos-rocker og et 32-årigt prøvemedlem - er ansvarlige for det brutale attentat.

Husets stue efter angrebet. Det mandlige offer lå og sov på sofaen, da håndgranaterne detonerede. Foto: Privat

Anklager: De ville dræbe

Klokken var lidt i seks om morgenen 6. oktober sidste år, da de to tiltalte mænd, ifølge anklageren, ankom til huset i Mullerup for at dræbe husets beboere, en kvinde på 34 år og en 47-årig mand.

Med sig havde de angiveligt to håndgranater, der blev kastet ind igennem en rude, inden de detonerede og hærgede hjemmet.

Tusindvis af glasskår fløj rundt fra splintrede ruder og den 47-årige mand måtte efterfølgende have pillet glasskår og fragmenter fra håndgranaterne ud af sin ene fod, mens kvinden på mirakuløs vis slap uskadt.

Herfra tog sagen en bizar drejning. Beboerne var nemlig bevæbnet til tænderne.

Politiets teknikere arbejder på gerningsstedet i Mullerup på Sjælland umiddelbart efter angrebet. Foto: Per Rasmussen

Offer var bevæbnet

Det opdagede politiet, da patruljer og ambulancer ankom til ejendommen, efter håndgranaterne var sprængt.

Uden for hjemmet fandt politiet flere voldsomme våben, heriblandt en fuldautomatisk og en semiautomatisk riffel.

De to ofre blev derfor anholdt og begge idømt hårde straffe for våbenbesiddelse i juni i år. Manden fik fem års fængsel og kvinden fire. De har begge anket dommen.

Under sagen kom det frem, at de udover automatvåbnene var i besiddelse af en salonriffel og flere knive, og havde en økse sat fast i hoveddørens karm.

Offeret havde kort forinden vidnet mod en Bandidos-rocker i en sag, hvor han havde været udsat for grov øksevold. De to mænd tiltalt for drabsforsøg, har begge tilknytning til klubben. Foto: Kenneth Meyer

Bange for Bandidos

Den mandlige beboer erkendte at have været i besiddelse af våbenlageret, og fortalte i retten, at han havde anskaffet sig våbnene af frygt for at medlemmer af Bandidos ville opsøge ham for at få hævn.

Manden var i 2019 offer for et groft økseoverfald, hvor han fik dybe hug i både hovedet og på kroppen, og efterfølgende var i livsfare. Under retssagen vidnede han mod en af overfaldsmændene, en 35-årig Bandidos-rocker, og ifølge offeret selv var han efterfølgende konstant angst for repressalier fra rockerklubbens medlemmer på fri fod.

Bandidos-rockeren blev i september 2020 idømt tre et halvt års fængsel - omkring en måned før, at håndgranat-angrebet fandt sted.



Politiet har ligeledes arbejdet ud fra den mulighed, at episoden var motiveret af hævn. Det udtalte efterforskningsleder Lars Krogsgaard før grundlovsforhøret 9. oktober, hvor de Bandidos-relaterede mænd blev sigtet og efterfølgende varetægtsfængslet.

- Det er en hypotese, som helt klart indgår i efterforskningen, fortalte han Ekstra Bladet.

Del af berygtet afdeling

De to tiltalte rockere er en del af Bandidos' berygtede Westcity-afdeling, der har klubhus i Jyderup, og den ældste af mændene var på udgang fra fængslet, hvor han var i gang med at afsone en længere dom, da angrebet fandt sted.

I sagskomplekset indgår også en tredje mand, der sammen med de to rockere, er tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og narkokørsel.

De nægter sig alle skyldige.

Ekstra Bladet følger sagen..