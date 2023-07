'Håndværkere' stjal pung og kontanter

En mand fik besøg af to mænd, der udgav sig for at være håndværkere

Det kan være dyrt at have håndværkere gående derhjemme, men for en mand fra Lystrup uden for Aarhus blev det en ekstra dyr oplevelse.

Især fordi de to mænd, der bankede på og præsenterede sig selv som håndværkere, slet ikke var det.

Mandag kontaktede beboeren politiet og anmeldte to mænd for at have stjålet flere værdier fra hans hjem.

Mændene fortalte, da de bankede på, at de var håndværkere, og var der for at udskifte nogle vandrør. Og fordi manden for lidt tid siden havde modtaget besked fra vandværket om, at der snart skulle skiftes en vandmåler, fattede han ikke mistanke om, at noget skulle være galt.

Derfor lukkede han de to mænd ind.

Var væk på få minutter

Imens de to mænd befandt sig i huset, gik beboeren en kort tur ud i haven. Efter få minutter kom han tilbage, og det samme var mændene - og hans pung og nogle kontanter.

Østjyllands Politi skriver i deres døgnrapport, at sagen nu efterforskes nærmere.

De opfordrer desuden til, at man altid forholder sig kritisk til håndværkere eller andre, der dukker op, uden at det har været aftalt.

I sådanne tilfælde bør man bede dem fremvise id, og man kan med fordel ringe til det firma, de siger, de kommer fra, for at høre, om de har sendt medarbejdere ud til ens andresse.