RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Da den 24-årige, der er tiltalt for at deltage i det seks år gamle drab på Daniel Albinus Kristensen mandag afgav forklaring, lagde han ikke fingre imellem: Det var Rached Hamade, der i 2017 blev dømt for mordet, som var skyld i, at han selv pludselig var blevet del af en dødsbrigade to dage efter sin 18 års fødselsdag.