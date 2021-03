Hård kritik af politifester: 'Kodylt dumt'

'En tur på gulvtæppet'

Den manglende afklaring af, om sammenkomsterne får konsekvenser for deltagerne, gør ikke situationen lettere for de involverede.

- Der er forskellige reaktionsmuligheder. Det kan være en meget meget alvorlig snak inde på gulvtæppet, og det kan også være ubehageligt nok. Sådan en tur i mediemøllen er nok heller ikke det fedeste for nogen. Uanset, at man synes, der sikkert er mange ansat i politi- og anklagemyndigheden, så går sladdermaskinen. Uanset at det ikke får ansættelsesretlige konsekvenser, så er der ingen tvivl om, at det på ingen måde er sjovt for de enkelte, siger formand for Foreningen af Offentlige Anklagere Line Scharf.

Tillidsmand: Ingen bødestraf

Tillidsmand for de festende politifolk Lars Jensen vurderer ikke, at der er sket noget strafbart.

- Om det får konsekvenser, aner jeg ikke. Det er et dilemmafyldt område, og jeg er helt sikker på, at min ledelse også kigger på, at det er foregået i fritiden, og hvor meget kan man blande sig i, hvad folk gør i deres fritid, spørger han.

- Vi kan være enige om at det er dumt og ikke særlig forsvarligt, men der er ikke nogen, der kan få en bøde for at have gjort det her.

Line Scharf opfodrer til, at 'man skal være åben om situationen, hvis man ikke har overholdt restriktionerne', for:

- Man udsætter selvfølgelig også sine kolleger for risici, siger Line Scharf, som ikke har kendskab til, at nogen af fagforeningens medlemmer har henvendt sig for at få støtte i forbindelse med coronaskandalen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at træffe den lokale tillidsrepræsentant for de nordsjællandske anklagere, men hun er ikke på arbejde i denne uge.