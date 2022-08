Hård kritik af rektor: Skjulte voldtægtssag på kostskole

Sorø Akademis leder ventede to måneder med at politianmelde elevs anmeldelse af klassekammerat, som nu er tiltalt i voldtægtssag - og det har udløst omfattende klagesag til styrelse

En ung mand har hen over sommeren i Retten i Næstved stået anklaget for at have voldtaget en pige i en verserende straffesag. Om få uger falder der dom i sagen, som hidtil er gået under radaren i pressen.

De to teenagere var i forbindelse med hændelserne i maj og juli sidste år klassekammerater på Sorø Akademi, som tiltrækker børn og unge fra de mest velstillede miljøer i Danmark.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at akademiets rektor, Kristian Jacobsen, ifølge en officielt klage har spillet en så kontroversiel rolle og handlet så 'dybt kritisabelt' i håndteringen af de mulige overgreb, at den tiltalte mands forsvarsadvokat Julie Stage har skrevet et 10 sider langt klagebrev med bilag til Undervisningsministeriet, som tager sig af sagen, fordi akademiet er et statsgymnasium.

Sorø Akademi er klangbund for en voldtægtssag, som hen over sommeren er gået under radaren i Retten i Næstved. Skolens rektor har også afgivet vidneforklaring. Foto: Per Rasmussen

Det fremgår af klagen over Kristian Jacobsen og skolens bestyrelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at de først anmeldte voldtægtsanklagen fra den dengang 17-årige elev to måneder efter, at pigen oplyste rektoren om den, og at han i stedet for at anmelde forholdet til politiet straks autonomt og uden succes valgte at afvikle flere møder med konfliktmægling mellem de to elever på Sorø Akademi.

Rektors egen efterforskning

Efter advokat Julie Stages mening er det forløb - kan man læse i klagen - problematisk, fordi efterforskningen kom i gang flere måneder senere, end den burde.

Det fik blandt andet den konsekvens, at flere af de vidner, som har været afhørt i sagen, skal have haft svært ved at huske, hvad der skete på bestemte datoer, som er relevante i den konkrete voldtægtssag.

Den forurettede teenagers forsvarsadvokat Julie Stage har sendt klagen over Sorø Akademis rektor til Undervisningsministeriet. Det er uklart, hvornår der træffes en afgørelse i sagen. Foto: Bjørg de Meza

- Om rektor på Sorø Akademi har forsøgt at håndtere sagen internt på skolen, fordi han har prøvet at mørkelægge den, eller fordi han mener, at han selv har bedre kompetencer til at håndtere sagen end myndighederne, kan jeg kun gisne om. Under alle omstændigheder må man konstatere, at han har valgt at tage en straffesag i egen hånd i stedet for at overlade den til myndighederne, herunder politiet, lyder Julie Stages uddybende kritik, da Ekstra Bladet henvender sig til hende.

Mæglingsmøderne hos rektor Kristian Jacobsen blev ifølge klagen gennemført hen over efteråret 2021. Det skete efter den forurettede piges og hendes forældres ønske.

Det fremgår af klagen, at det efter advokat Julie Stages mening er 'groft i strid' med den underretningspligt, som rektor Kristian Jaconsen ifølge serviceloven er underlagt, at han ikke med det samme anmeldte sagen til kommunen. Da sagen vedrører et muligt seksuelt overgreb mod en mindreårig, skulle den også straks være anmeldt til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Denne forpligtelse fremgår af Undervisningsministeriets vejledning.

En del af afhøringerne i straffesagen om voldtægt er forgået bag lukkede døre. Det er derfor indtil videre svært at danne sig det fulde overblik over den skandaleombruste sag, der har udgangspunkt på det traditionsrige Sorø Akademi. Foto: Per Rasmussen

Skadeligt for den tiltalte

- Mæglingen skulle være stoppet fra rektors side i det øjeblik, hvor pigen oplyste, at hun mente, at hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb af min klient, siger Julie Stage, der fastholder, at efterforskning er en myndighedsopgave, som for eksempel skoler ikke bør blande sig i .

Hun påpeger, at politiets mulighed for at opklare forbrydelser også generelt er væsentlig bedre, når der sker hurtig anmeldelse.

I klagen fremfører Julie Stage, at rektors fremgangsmåde under mæglingen har skadet hendes klients retsstilling, fordi hans samtaler med de to elever har lignet afhøringer og en form for efterforskning.

De mulige overgreb foregik ikke på Sorø Akademis område. Men den tiltalte og forurettede var begge elever på skolen. Foto: Per Rasmussen

- Politiet er forpligtet til at vejlede en sigtet person om sigtelsen forud for afhøringen samt om, at han eller hun ikke er forpligtet til at udtale sig. Politiet skal også vejlede den sigtede om retten til at få beskikket en forsvarer. Den vejledning har min klient ikke modtaget under mæglingen. I stedet, er han blevet placeret i en situation af rektor, der har indebåret risiko for, at han kunne komme til at inkriminere sig selv, påpeger advokaten.

Den nu tiltalte elev blev få dage efter at være anmeldt til politiet bortvist fra Sorø Akademi, da han med rektors formulering 'groft har overtrådt skolens studie og ordensregler om vold og krænkende adfærd.

Undervisningsministeriet ventes ikke at træffe afgørelse i klagesagen, før der er faldet dom i voldtægtssagen.

Rektors mægling ikke optaget på bånd

Forsvarsadvokat Julie Stage kan ikke kommentere forløbet i retten, da der er tale om en verserende straffesag. Foto: Bjørg de Meza

Det fremgår også af klagen til Undervisningsministeriet, at advokat Julie Stage mener, det har skabt problemer i efterforskningen og under retssagen, at der er skabt uklarhed om, hvad der blev sagt under rektorens mæglingsmøder på Sorø Akademi.

De blev ikke optaget på bånd, som politiet altid gør under afhøringer om seksuelle overgreb.

Det har ifølge klagen heller ikke været muligt at sikre en del af den elektroniske kommunikation mellem de to elever, som ikke længere eksisterede, da politiet gik ind i sagen. Beviser, som ville være sikret, hvis sagen tidligt i forløbet var blevet håndteret af politiets efterforskere.

- Jeg kan ikke kommentere den konkrete efterforskning, da der er tale om en verserende straffesag. Men jeg kan sige at indblanding i politiets efterforskning fra uvedkommendes side i visse tilfælde kan hindre en sags opklaring og bevirke at centrale beviser, herunder tekniske beviser går tabt for altid. Man risikerer også, at der kan ske en utilsigtet vidnepåvirkning, siger Julie Stage.

Den pointe ville Ekstra Bladet gerne have konfronteret KIim Kliver, politiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, med. Men han ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Kristian Jacobsen var ifølge et brev til den forurettede elev, som indgår i klagesagen, fra første færd klar over 'beskyldningernes alvorlighed, og at den nu tiltalte mands adfærd 'under alle omstændigheder ville afstedkomme en politianmeldelse'.

Tidligere rektors bog: Her afslører han Herlufsholm

Tiltalen: Elev græd og sagde nej flere gange

Straffesagen om voldtægt har udspillet sig her i Retten i Næstved. Der er foreløbig afviklet fire retsdage. Foto: Per Rasmussen

De foreløbig fire retsdage om voldtægtssagen fra Sorø Akademi er i stort omfang blevet afviklet bag lukkede døre i Retten i Næstved.

Det har derfor ikke været muligt at skaffe og offentliggøre oplysninger om afhøringerne

Men den tiltalte, nu 19-årig eks-elev på Sorø Akademi er tiltalt for ud på natten 21. maj sidste år at have voldtaget og forsøgt at voldtage en mindreårig kvndelig klassekammerat på en mark.

Han skal også ifølge anklageskriftet i sagen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, have voldtaget den på det tidspunkt 17-årige teenager. Det skete 18. juli sidste år på et kollegieværelse.

Samlejerne skete efter den forurettede kvindes opfattelse uden at hun havde givet samtykke. Den udlægning er den nu tiltalte mand ifølge sin advokats klage til Undervisningsministeriet ikke enig i.

Der er ifølge anklageskriftet tale om brud på straffelovens voldtægtsparagraf 216.

I forbindelse med det første potentielle overgreb i maj er den unge mand tiltalt for at have taget hårdt fat i håret på hende. Han skal derefter have stukket sit lem ind i munden på hende og tvunget hende til oralsex - og forsøgt at stikke en finger op i hendes skede, mens han med sin kropsvægt fastholdt hende.

Han skal desuden have forsøgt at gennemføre et samle bagfra og tildelt hende slag i bagdelen og på lårene. Endelig skal han her have tage halsgreb på hende, så hun ifølge anklageskriftet var ved at besvime.

Flere gange i forløbet skal kvinden have grædt og sagt nej og forsøgt at sparke og slå ham væk.

I forbindelse med det andet potentielle overgreb skal han have gennemført samleje bagfra. Også her fremgår det af anklageskriftet, at den unge kvinde skal have sagt nej flere gange.

Rektor om klage: Jeg anmeldte sagen

Kristian Jacobsen, rektor på Sorø Akademi, bekræfter, at han er i fuld gang med at sende en redegørelse til Undervisningsministeriet i den omfattende klagesag mod ham og skolens bestyrelse. Foto: Tina Mortensen/TV2 Øst

Kristian Jacobsen, rektor på Sorø Akademi, er i fuld gang med at skrive en redegørelse til Undervisningsministeriet om den klagesag, der er rettet imod ham.

Ekstra Blades ville gerne have haft svar på, hvorfor der ifølge klagen gik to måneder fra den forurettede pige kontaktede ham og til han politianmeldte sagen. Men det ønsker han ikke at gå nærmere ind i.

- Jeg anmeldte sagen, da jeg blev klar over, at der var tale om alvorlige overgreb, siger Kristian Jacobsen.

- Men hvorfor skulle der gå to måneder, før det skete?

- Det er jo det, redegørelsen handler om. Mere har jeg ikke at sige. Nu koncentrerer jeg mig om at svare ministeriet, siger rektoren.

Kristian Jacobsen bekræfter, at han i sin tid som rektor siden 2014 stået i spidsen for et brud med flere gamle traditioner på det flere hundrede år gamle Sorø Akademi, som også har en kostskole-afdeling.

Nye elever skulle knæle

Det indebærer blandt andet, at skolens ledelse har fulgt op på en strammere kurs overfor krænkelser og vold og afskaffet ritualer, hvor nye elever kunne blive afstraffet fysisk af 2.g'ere, hvis de ikke kunne bestå en husketest, mens de knælede.

Overfor B. T. har han udtalt, at skolen ikke længere kunne 'stå inde for' de selvbestaltede ritualer, som eksisterede tidligere.

- Det er jo vigtigt at udvise gensidig respekt for hinanden, siger Kristian Jacobsen, som tidligere har udtalt til B. T., at han ikke kan 'stå inde for' de optagelses-ritualer, som nu er fortid på skolen.

Efter en TV2-dokumentar tidligere i år om krænkelser og ydmygende elev-ritualer har også Herlufsholm Kostskole været igennem reformer. Her er der desuden i kølvandet på en markant offentlig debat om den særlige kultur på stedet sket en markant udskiftning i skolens ledelse.

Efterfølgende har kronprins Christian forladt skolen i Herlufsholm, og Isabella har droppet planer om at søge optagelse.

