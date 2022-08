Hårde domme til Brothas-folk

Syv mænd fra Brothas er i dag idømt lange straffe for deres brutale fremfærd under krig med NNV i 2018. En fik livstid

Østre Landsret (Ekstra Bladet): Fire år efter en buldrende krig mellem folk fra Brothas og en udbryderfraktion, der nu er NNV, er der torsdag faldet endelig dom over syv mænd fra Brothas, der blev anholdt i september 2018.

Det er sket i Østre Landsret, hvor en lille skare af pårørende og bandebrødre fulgte med, da landsretsdommeren læste nævningetingets afgørelse højt.

Wahid Ahmadi blev idømt 15 år og otte måneder samt udvisning, Adil Majid fik 15 år og 10 måneder, Erhan Mollaoglu fik 4 år og tre måneder samt udvisning, Fadi Arkir Kassem fik 16 år, Ömer Eroglu 14 år samt udvisning og Ahmad El-Moussa fik 15 år.

Delshad Ali Baker er idømt fængsel på livstid.

Mændene blev også idømt opholdsforbud blandt andet i Ryparken i København, hvor politiet mener, at Brothas fortsat er aktive.

Skærpede straffe

Langt de fleste af dommene var en skærpelse i forhold til den strafudmåling, der faldt i Københavns Byret, da mændene blev dømt i starten af 2021.

De syv mænd er tilsammen dømt for en række episoder, der ifølge by- og landsretten var en del af konflikten mellem Brothas og NNV.

To blev dømt for et drabsforsøg 19. september 2018 på Nørrebro, hvor der blev skudt 22 gange mod en mand, der blev ramt i maven, men overlevede.

Fire af mændene blev dømt for dobbelt drabsforsøg 25. september 2018 på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter, hvor der blev affyret 10 skud. Et offer blev ramt i baghovedet, men overlevede.

Konflikten lagde sig efter, at flere af de nu dømte mænd blev anholdt i et sommerhus på Stevns 26. september 2018 - en uges tid efter, at den var startet.

Landsretten lagde blandt andet i deres afgørelse vægt på, at der på Rentemestervej var tale om dobbelt drabsforsøg, og at der blev anvendt automatrifler under episoderne.

Bandeleder dømt

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var årsagen til konflikten et uvenskab mellem en yngre fraktion i Brothas, der senere blev til NNV efter bruddet, og en ældre garde i Brothas-toppen.

Anklager Emil Folker fortalte Ekstra Bladet efter skyldkendelsen, at han var især tilfreds med at Adil Majid, også kendt som Cha Cha i bandemiljøet, blev dømt som ledende figur.

- Landsretten har vurderet sagen ligesom Københavns Byret og anklagemyndigheden i vid udstrækning. Og så er kendelsen et samlet opgør med Brothas efter konflikten i 2018 - og i modsætning til byretten har man vurderet, at en af de skyldige i sagen var et ledende medlem af banden. Dermed har man stillet en ledelsesperson i bandemiljøet til ansvar. Det sker ikke hver dag, fortalte han efter skyldkendelsen.

Også efter dommen torsdag eftermiddag, er der stor tilfredshed hos anklagemyndigheden.

- Det her viser, at man slår hårdt ned på bandekriminalitet og våbenbesiddelse, forklarer Christian Nielsen, der også har været anklager under sagen.