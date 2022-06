Hårde straffe i kidnapningssag: - En fucking lortedom

Det var en skuffet og overrasket forsvarer for en af de tiltalte i sagen om langvarig frihedsberøvelse og vold mod offeret Chris, der hørte oplæsningen af dommen i Retten i Odense.

Her blev otte mænd idømt mellem fem og ni års fængsel. Og det var hårdere straffe, end selv anklager Brian Dybdahl havde påstået i sin strafprocedure.

- Jeg er skuffet over resultatet på klientens vegne, både for så vidt angår skyldsspørgsmålet og også senere strafudmålingen, siger Morten Wosylus Kamp, der er forsvarer for Alexander Victor Møller Rønsholt, der sammen med Mike Albech Andersen og Daniel Flodin fik de højeste straffe på ni års fængsel. Volden og frihedsberøvelsen skete i regi af motorcykelklubben Mongrel Mob Riders. Læs mere om, hvordan klubben blev kørt her.

- Niveauet var højere, både end vi havde lagt op til, men også højere end anklagemyndigheden havde lagt op til. Det er sjældent, at man oplever, at retten laver en højere vurdering, end anklagemyndigheden når frem til, sagde han.

Hans klient Alexander Victor Møller Rønsholt har ligesom de øvrige nægtet sig skyldig. Han reagerede på dommen ved at grine og udbryde: 'det er sygt det der. Ni år – ik’å'.

- Jeg oplevede, at han var skuffet over resultatet, og jeg tror, at det er det, hans reaktion skulle ses som et udtryk for, siger forsvareren.

Stefan Møller Jørgensen er forsvarer for Mike Albech Andersen. Også han er overrasket over dommen.

- I forhold til udmålingen så vil jeg mene, at de er gået mere til stålet, end hvad der er behov for, og hvad der er dækning for. Det er fair nok, at byretten skal lægge en linje, fordi der ikke er noget fortilfælde, men at lægge linjen tre gange hårdere end praksis, det virker voldsomt, siger forsvareren.

Anklager Brian Dybdahl konstaterede bare efter dommen, at retten var enig med ham i, at der skulle udmåles en hård straf.

- Jeg har helt klart kunnet fornemme, at retten også har fundet den her sag meget grov, siger han.

Anklageren understreger, at offeret Chris' åbenhjertige vidneforklaring om, hvad der er foregået, har været helt central.

- Hvis ikke han havde gjort det, ved vi selvfølgelig ikke, hvordan det var gået. Men vi kan nok sige, at det er svært at forestille sig, at vi var nået frem til samme resultat uden hans forklaring, siger han og tilføjer, at politiet har haft mulighed for at efterprøve offerets forklaring med faktiske forhold i sagen.

Eksempelvis har Chris forklaret, at han blev tæsket med en kødhammer, og der er efterfølgende fundet hans dna på en kødhammer det første sted, han sad fanget.

- Så jo længere, man efterforsker, jo mere kan man se, at den forklaring, han har givet, holder vand, siger anklageren.

Mike Albech Andersen sad og kiggede ligeud i luften, da han hørte dommen på ni års fængsel. Han har fire børn, og på tilhørerbænkene sad moren til hans to yngste børn. Den yngste var bare tre måneder gammel, da han blev anholdt.

Nathalie Andersen, der tidligere har givet interview til Ekstra Bladet, havde forsøgt at forberede sig på det værste, men hun er rystet over dommen.

- Jeg tænker, det er en fucking lortedom. Det er jo for vanvittig en dom, siger hun.

Hun oplevede, at Mike i starten virkede rigtig vred. Efterfølgende fik hun og Mikes mor lov til at veksle et par ord med ham.

- Jeg syntes nu, han klarede det meget godt. Han sagde ikke så meget efterfølgende og kunne heller ikke se hen på mig, men jeg kunne se, han var ked af det, siger Nathalie Andersen, der primært tænker på Mikes fire børn.

- Det er jo forfærdeligt. Men de har heldigvis nogle gode mødre, som tager sig godt af dem. Og børnene vil blive ved med at se deres far. Jeg vil fokusere på mine børn og deres sorg i det her, siger hun og fortsætter:

- Hvad angår Mike vil jeg selvfølgelig bakke ham op og støtte alt det, jeg kan, for jeg holder jo meget af ham, og han er rigtig ked af det og frustreret.

Daniel Flodin, Mike Albech Andersen og Alexander Victor Møller Rønsholt blev alle idømt ni års fængsel. Joakim Slot Saabye blev idømt otte års fængsel, Martin Cimadon fik syv års fængsel, Martin Andersen fik syv års fængsel, Anders Løkke Mikkelsen fik seks års fængsel, og Jacob Emil Jespersen fik fem års fængsel.

Daniel Flodin, Joakim Slot Saabye, Martin Cimadon og Martin Andersen har anket på stedet, Mike Albech Andersen, Alexander Rønsholt og Jacob Emil Jespersen tager betænkningstid, og Anders Løkke Mikkelsen har modtaget dommen.

