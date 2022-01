Hårdt presset: Drabstiltalt overrasker i retten

Søren Elo Pedersen har allerede afgivet flere skiftende forklaringer i straffesagen, hvor han sammen med Stefan Danielsen er idømt livstid for at have slået to ældre mænd ihjel i to små sydsjællandske byer i april og juni 2019.

I ankesagen, der netop nu kører i Østre Landsret, kom han med endnu én, da han smed et nyt alibi på bordet for sin færden lige før drabet på Poul Frank Jørgensen 16. juni 2019 i Vemmelev.

Det skete, mens han hårdt presset af sine egne modstridende udsagn kom i krydsild mellem retsformanden, anklageren og den medtiltaltes forsvarer Jane Ranums pågående spørgsmål.

Den 45-årige Søren Elo Pedersen forklarer nu pludselig, at han sad hos en hashkammerat, umiddelbart før Poul Frank Jørgensen blev stukket ihjel.

Bagefter var han, som han tidligere har forklaret, hjemme på sin bopæl i Korsør, hvor han ifølge sin forklaring ringede til sin hashpusher med sin kærestes telefon. Dog uden at få forbindelse.

Peger på sjæleven

Det var klokken 08.33, og Poul Frank Jørgensen blev ifølge tiltalen dræbt mellem klokken 08.40 og 09.20 - i sit hjem syv minutter fra Søren Elo Pedersens bopæl.

På spørgsmålet om, hvorfor kammeraten ikke blev indkaldt som vidne i byretten, svarede Søren Elo Pedersen: – Min forsvarer sagde, at han ikke ville have det. Han sagde, at der var rigeligt bevis.

80-årige Poul Frank Jørgensen blev myrdet i det hjem, der også var hans barndomshjem. Gerningsstedet blev sat i brand, og hans forkullede lig blev fundet i brandtomten. Foto: Kenneth Meyer

I sin første forklaring i grundlovsforhøret erkendte Søren Elo Pedersen begge drab alene, men senest har han peget på sin tidligere bedste ven som gerningsmand til drabet på både Kiehn Georg Andersen og Poul Frank Jørgensen i april og juni 2019. Stefan Danielsen nægter sig skyldig.

Kiehn Georg Andersen blev overfaldet i sit hjem i Ruds Vedby og smidt i Blæsinge grusgrav. Efterfølgende blev hans hus sat i brand. Privatfoto

Søren Elo Pedersen forklarede videre i går, at Stefan Danielsen kom hen til ham i Korsør efter drabet på Poul Frank.

– Han siger, at han har været ude hos en pædofil og slået ham ihjel, forklarede Søren Elo Pedersen, mens hans ben rystede voldsomt op og ned, og hans overkrop rokkede frem og tilbage.

’Stille og lidt i chok’

– Jeg bliver stille og lidt i chok, sagde han.

Den forklaring står dog i kontrast til jovial sms-korrespondance mellem de to dagen efter drabet.

– Det, du kommer med nu, er en ny forklaring oven på andre skiftende forklaringer. Hvorfor skal vi tro på, at du ikke var der, replicerede anklager Emil Folker

– Det var jeg ikke. Jeg var hos (kæresten, red.) imens. Det kan bevises. Der er jo både vidner og telefonopkald, lød Søren Elo Pedersens forklaring.

Han hævdede også som noget nyt, at Stefan Danielsen angiveligt skulle have indrømmet drabene over for Sørens ven, som var tidligere kriminel, fordi ’Stefan ville prale,' lød hans forklaring.

Både ’hashvennen’ og den tidligere kriminelle ven er indkaldt som nye vidner i landsretten.

Dommen ventes først 30. maj.

Medtiltalt til angreb: Søren bruger mig som syndebuk

Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen sidder i landsretten med fire meter mellem sig.

Men der er ingen kontakt mellem de to tidligere så tætte venner. Tværtimod peger de nu begge på den anden som to enlige pensionisters sandsynlige morder tilbage i 2019. Stefan Danielsen kigger slet ikke i Søren Elo Pedersens retning, når han afgiver forklaring, men ryster af og til på hovedet, mens Søren Elo Pedersen til gengæld kiggede ufravendt på Stefan Danielsen, da han afgav forklaring.

Stefan Danielsen nægter at have været på gerningsstederne, mens Søren Elo Pedersen erkender, at han var til stede, da Kiehn Andersen blev slået ihjel af Stefan Danielsen, og også deltog i at køre ham til en grusgrav i nærheden.

Og så nægter han enhver andel i drabet på Poul Frank Jørgensen. Også her peger han på eksvennen.

Under sin afhøring af Stefan Danielsen på ankesagens første dage ville anklageren vide, hvorfor den tidligere it-konsulent troede, Søren Elo Pedersen, som han har beskrevet som sit ’sjælestykke’, pegede på ham som gerningsmanden.

– Søren bruger mig som syndebuk og røgslør, lød hans forklaring.

– Der er nogle mennesker, han er pissebange for. Hvis han sætter navn på dem, er de ikke bange for at gå efter hans familie.

– Hvad er det for mennesker?

– Det er to grupper, som jeg ved af. Den ene, er jeg 99,9 procent sikker på, er en rockergruppe. Den anden har ikke et specifikt navn, jeg kender til, men Søren har altid refereret til dem som ’familien’.

Stefan blev også spurgt til, hvordan han mente, at det hang sammen, at tre røveriofre har udpeget ham i en foto-konfrontation. Han svarede, at de måtte forveksle ham med en anden.

Den 36-årige mand lå efter eget udsagn syg derhjemme, da Kiehn Andersen blev dræbt. Han har ikke gjort nærmere rede for sin færden omkring drabet på Poul Frank Jørgensen.

Indkøb efter drab: Sko, reb og kniv

Stefan Danielsen var sammen med Søren Elo Pedersen knap to timer efter drabet på Poul Frank Jørgensen. Her blev der blandt andet aflagt et besøg i Jem og Fix, hvor der blev købt sko, reb, kniv og sprinklervæske på Stefan Danielsens kort. Og senere kan man se dem begge på overvågning fra en Shell-forretning, som blev vist i retten.

Anklageren spurgte Stefan Danielsen til, om han bemærkede, at Søren Elo Pedersens ansigtstatovering ikke var synlig.

- Ikke den specifikke dag. Jeg ved, at Søren kunne finde på at dække den, hvis han og mig skulle ud og handle. Jeg mener ikke, det var særligt denne dag.

- Bemærker du, om Søren har tegn på, at han er blevet forbrændt, spurgte anklageren videre med henvisning til, at en personundersøgelse af Søren Elo Pedersen få dage efter drabet viste tegn på forbrænding.

- Forbrændt nej, men noget, der er usædvanligt, er, at han har kasket på. Men det forbinder jeg ikke med, at han er blevet forbrændt den specifikke dag.

