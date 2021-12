Hårdt såret skudoffer stoppede tilfældig bil

Ved du noget, eller har du observeret noget i forbindelse med nattens skudepisode eller de andre skyderier i københavnsområdet, så tip os på mail eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst)

Hårdt såret fra et skud i hovedet løb en 25-årig mand natten til tirsdag ud på Ring 4 i Herlev og prajede en bil, der tilfældig kom forbi.

Det fortæller Michael Hellensberg, politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi, oven på nattens dramatiske begivenheder, hvor en yngre mand senere på natten blev fundet dræbt.

- Den sårede kommer ud på Ring 4 ud for Krebsdammen, og så råber han et civilt køretøj op, som kører ham til Herlev. Da han ankommer til Herlev, er han blevet så dårlig, at de lægger ham i koma, og derfor har vi ikke haft mulighed for at afhøre ham, fortæller politiinspektøren.

Den sårede blev efterfølgende behandlet, og hans tilstand er nu stabil, og han er uden for livsfare.

Politiet fik anmeldelsen natten til tirsdag klokken 1.04 om, at der var en mand med en skudlæsion, der var indbragt til et hospital fra Ring 4 ved Krebsdammen i Herlev.

Foto: Jonathan Damslund

Ved tre-tiden i nat fandt en hundepatrulje så den yngre mand, der var dræbt af skud.

- Han ligger cirka 25 meter inde i skovbunden, fortæller Michael Hellensberg.

- Ved I, om det også er der, han er blevet skudt?

- Det kan jeg hverken af- eller bekræfte. De tekniske undersøgelser er i gang og har været det, siden vi kom derud, siger han.

Den yngre mand er identificeret og er i 20'erne, mens hans pårørende er endnu ikke underrettet. Politiinspektøren kan ikke sige nærmere om, hvad det skyldes.

Bil stjålet ved Lejre

Stedet er afsides og ligger ved en transformatorstation, hvor der er fri afgang og ikke hegnet ind.

I umiddelbar nærhed er der en parkeringsplads, hvor der holder en sort Skoda Roomster.

Denne bil holdt på en parkeringsplads tæt på det sted, hvor en yngre mand blev fundet dræbt. Foto: Kenneth Meyer

- Den er brugsstjålet nede ved Lejre første december. Og vi er interesseret i, om der nogen ude i området, der har bemærket den her sorte bil, og det gælder både i nat, men også i dagtimerne fra i går og frem til nu, siger Michael Hellensberg.

Bilen er blevet stjålet med rette nøgle, men politiinspektøren kan ikke på nuværende tidspunkt kan nærmere om omstændighederne ved tyveriet.

Men Københavns Vestegns Politi vil altså meget gerne høre fra vidner, der måtte have set bilen siden tyveriet – eksempelvis parkeret et sted – eller op til hændelsen i nat.

Her ses den lille vej ned til gerningsstedet. Foto: Jonathan Damslund

- Bilen holder på en parkeringsplads, der ligger et ret afsides sted. Har I indikationer på, at der har været et aftalt møde?

- Det er et afsides sted og ikke et sted, hvor der kommer ret mange mennesker. Slet ikke klokken 1 om natten. Det er også derfor, at det vil være noget særligt, hvis der er vidner, der har set noget omkring det køretøj. Men nej, jeg kan ikke svare på det andet nu.

Skuddrabet er sket ved en transformatorstation i Herlev. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Jonathan Damslund

- Relaterer I bilen til den dræbte og sårede – eller gerningsmændene?

- Det vil være svært for mig at sige endnu, for det er blandt andet nogle af de ting, vi efterforsker nu. Er der en relation, hvordan er køretøjet kommer dertil, er det de forurettede, der har kørt den dertil, er det gerningsmændenes køretøj, eller hvordan hænger det sammen. Det ved vi ikke endnu, siger han og tilføjer, at de derfor heller ikke ved, hvordan gerningsmændene er kommet fra stedet.

- Vi kigger selvfølgelig også efter spor efter mulige gerningsmænd. Det er også derfor min appel, der går ud til offentligheden, er så vigtigt, siger han.

Blandt de ting, som politiet er i færd med nu, er, at undersøge, om der er videoovervågning, der kan kaste lys over skudepisoden.

Politiet rejste i nat et telt, hvor den afdøde blev fundet. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge politiet bliver hændelsen efterforsket ud fra, at der meget vel kan være en sammenhæng med de seneste skyderier i Storkøbenhavn, men at der efterforskes bredt for at klarlægge det præcise hændelsesforløb og motiverne bag.

- En af de hypoteser, vi efterforsker, er, om der er relation til bander, og om det hænger sammen i en større sammenhæng med de andre skyderier, der har været, siger han.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 114.

