Håret i postkassen: Fundet med alvorlige skader

En 20-årig mand blev tilsyneladende taget med håret i postkassen, da Østjyllands Politi fredag aften rykkede ud til en anmeldelse om, at der blev sprængt postkasser i luften.

Da politiet traf den unge mand ved Elstedhøj i Aarhus-forstaden Lystrup, havde han kraftige skader på den ene hånd efter et kanonslag var sprunget i hånden på ham.

Den 20-årige mand blev derfor fragtet til behandling på skadestuen.

Østjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at den 20-årige fortsat kun er mistænkt for hærværket og ikke sigtet for at sprænge postkasserne i luften, da det fortsat ikke har været muligt at afhøre ham.

Men når han er i bedring kan han se frem til at skulle forklare politiet om sin færden fredag aften, oplyser vagtchefen.

Hvorvidt den 20-årige handlede alene og hvor mange postkasser, der er blevet ødelagt, ønsker Østjyllands Politi ikke at kommentere.

