Hackede profiler: To mænd sigtet

Politiet har anholdt to mænd, der uberettiget har skaffet sig adgang til flere profiler på sociale medier

To mænd på 43 og 45 år er blevet anholdt efter 'i flere tilfælde at have skaffet sig uberettiget adgang til både privates og erhvervsdrivendes profiler på Facebook og Instagram'.

Herefter har de krævet betaling for at låse dem op.

11 profiler

Foreløbig er de to mænd sigtet for henholdsvis syv og fire tilfælde, altså hacking af 11 profiler i alt.

- Men vi forventer at kunne sigte dem for flere, efterhånden som efterforskningen skrider frem, fortæller Peter Høholt, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Efterforsker stadig

Der er rejst sigtelser for uberettiget adgang til datasystemer og for afpresning.

Forholdene er begået i perioden januar-april i år.

Da politiet fortsat efterforsker sagen, kan de ikke fortælle mere på nuværende tidspunkt.