Tiltalt for planer om skoleskyderi i Jylland var aktiv på fora for mænd, der lever i ufrivilligt cølibat, såkaldt incels. Psykiateren Stefan Krakowski infiltrerede et internationalt forum for incels - og kalder dem en tikkende bombe

Stacy. Gigachad. Going ER.

Det er alle ord, som en psykiater stødte på, mens han under falsk identitet infiltrerede et internationalt forum for såkaldt incels - primært mænd - der lever i ufrivilligt cølibat og i mange tilfælde har et had mod kvinder.