Hækkerup efter Ekstra Bladets afsløring: 'Fuldstændig urimeligt'

'Fuldstændig sindssyg historie'

Peter Skaarup (DF)

- Det her er en fuldstændig sindssyg historie. Jeg synes ærlig talt, at retten og systemet i den grad svigter danskerne. Man lukker et drabsparat bandemedlem ud på udgang efter 14 måneder, hvorefter han angiveligt begår afpresning og hvem ved hvad.

- Det her kommer ministeren til at høre for. Det er simpelthen en vild historie, der undergraver vores retssystem. Jeg er mildest talt rasende over at læse Ekstra Bladets afsløringer.

Pernille Vermund (NB)

- Det er helt vanvittigt. Det kan ikke være rigtigt. Kriminelle skal ikke gå frit rundt, bare fordi man er medicineret. Når man får behandling, er det ikke, fordi man ikke skal straffes. Man skal ikke gå frit rundt efter 14 måneder. Ofre skal ikke risikere, at gerningsmanden går fri, bare fordi vedkommende er behandlingskrævende.

- Det virker bemærkelsesværdigt, at man kan få en fængselsstraf og gå frit rundt. Så må vedkommende blive overvåget. På samme måde som hvis han havde brækket et ben. Det er ikke en formildende omstændighed, at man er behandlingskrævende.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

- Jeg kan godt se, at det ser lidt mærkeligt ud, når man normalt ikke kan komme på udgang fra et fængsel, men godt kan fra et hospital. Især når der er en åbenlys risiko for, at der bliver begået ny kriminalitet, idet den pågældende sidder inde for grov kriminalitet.

- Jeg vil gå til ministeren for at se på, hvordan vi kan anlægge en mere restriktiv tilgang til udgang for de personer, der benytter udgang til at begå kriminalitet – eller er dømt for så grov kriminalitet, at det ikke giver mening med udgang.

Ekstra Bladet har forelagt oplysningerne om den dømte bandeveteran, som efter politiets opfattelse har begået afpresning under udgang fra det psykiatriske hospital, for flere andre medlemmer af Retsudvalget, som ikke nåede at vende tilbage inden redaktionens deadline.