HA'er fængslet som formodet narkobagmand

Et 36-årigt fuldgyldigt medlem af Hells Angels er sigtet som bagmand i en større sag om organiseret narkokriminalitet. Det bekræfter kilder med indblik i sagen over for Ekstra Bladet.

Manden, som tilhører rockerklubbens afdeling på Amager, blev for nylig anholdt i Københavns Lufthavn, da han kom hjem fra ferie, og lørdag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Her blev han sigtet for salg af fire kilo kokain som del af et større sagskompleks. Foreløbig er manden varetægtsfængslet i fire uger.

Såfremt manden ender med at blive dømt for det, han nu er sigtet for, lyder strafferammen på syv-otte års fængsel.

I forvejen sidder der otte personer varetægtsfængslet i sagen, hvor HA'eren nu er sigtet, herunder en mand, som har relation til rockeren.

- Det er et væsentlig slag mod organiseret narkokriminalitet, og vi vil til stadighed puste rocker/bande-miljøet i nakken i forhold til den kriminalitet, der udspringer fra medlemmer af miljøet, siger politiinspektør Kim Kliver, fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politichefen afviser ikke, at der kan komme flere anholdelser i samme sag.

